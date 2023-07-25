В Греции упал самолет, который тушил масштабные пожары

Самолет, который упал во время тушения пожара. Фото: скриншот из видео

Сегодня, 25 июля, на одном из самых больших греческих островов Эвбея в Эгейском море разбился самолет. Катастрофа произошла во время тушения лесных пожаров.

Об этом сообщает Kathimerini.

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Самолет упал около 15:00 в городе Карист на юге Эвбея.

По данным СМИ, самолет принадлежит авиакомпании Canadair. Во время катастрофы на его борту находились два человека.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция с привлечением вертолетов.

Напомним, изменение климата привело к экстремальной жаре в южной Европе и многих частях света. Так, в Греции на острове Родос леса охватили пожары.

Также мы писали, что в Греции на острове Родос уже несколько дней не утихают масштабные лесные пожары. Из-за катастрофы местные власти эвакуировали тысячи местных жителей и туристов.

Добавим, американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.