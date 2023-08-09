Скандинавские страны накрыл мощный шторм: есть пострадавшие

Спасатели возле поврежденных домов в Норвегии. Фото: REUTERS

В Скандинавских странах начался сильный шторм "Ганс", из-за которого отслеживаются сильный ветер, дожди и сдвиги. Непогода нанесла серьезные разрушения. Также известно, что в результате этого есть пострадавшие.

Об этом пишет Reuters.

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Последствия шторма

В Норвегии экстренные службы эвакуировали сотни местных жителей, ведь на севере не стихает мощный шторм.

"Сильный ветер, сильный дождь и сдвиги обрушились на части Северного региона, оборвав линии электропередач, затопив села и приостановив общественный транспорт в наиболее пострадавших районах", — говорится в сообщении.

Поврежденные жилые дома после шторма "Ганс" в Вальдресе возле Осло, Норвегия. Фото: REUTERS

Какие страны пострадали

Сначала шторм "Ганс" накрыл Швецию, после чего произошел в Норвегии. Также известно о пострадавших регионах Дании и Финляндии.

"На юге Норвегии наводнения и сдвиги заблокировали дороги и прекратили движение основных поездов. В городе Вальдрес оползень снес дом, но никто не пострадал, а в Хемседали небольшой дом всплыл по реке", — добавили в сообщении.

Поврежденные жилые дома после шторма "Ганс" в Вальдресе возле Осло, Норвегия. Фото: REUTERS

Напомним, 25 июля на одном из самых больших греческих островов Эвбея в Эгейском море разбился самолет. Катастрофа произошла во время тушения лесных пожаров.