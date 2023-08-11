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У Києві в одному з районів загорілась квартира: що відомо

11 серпня 2023 15:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві в одному з районів загорілась квартира: що відомо
У Києві в одному з районів загорілась квартира. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці в Оболонському районі сталося займання багатоповерхівки. Очевидці зазначають, що палає квартира.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Зазначається, що на вулиці Бережанській палає квартира. Це Оболонський район столиці.

Станом на зараз подробиці уточнюються, інформації щодо жертв чи загиблих поки що немає.

Наразі відомо лише те, що на 9-м поверсі згоріла квартира та на 10-м — балкон. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Бучанському районі Київської області, в селі Мирча, чоловік підпалив дві автівки через сварку. Правоохоронці вже затримали правопорушника.

Додамо, у французькому атлантичному порту Ла-Рошель спалахнула величезна пожежа в зернових елеваторах. Через це на одному з найбільших експортних терміналів Франції призупинили судноплавство.

Також через стихійні лісові пожежі на острові Мауї, який розташований на Гаваях, уже відомо про 53 загиблих. Місцеві жителі також повідомляють про зникнення своїх рідних на острові.

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