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В Киеве в одном из районов загорелась квартира: что известно

11 августа 2023 15:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве в одном из районов загорелась квартира: что известно
В Киеве в одном из районов загорелась квартира. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице, в Оболонском районе, произошло возгорание многоэтажки. Очевидцы отмечают, что горит квартира.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Отмечается, что на улице Бережанской горит квартира. Это Оболонский район столицы.

По состоянию на данный момент подробности уточняются, информации о жертвах или погибших пока нет.

Пока известно только, что на 9-м этаже сгорела квартира и на 10-м — балкон.

 

Напомним, ранее мы писали, что в Бучанском районе Киевской области, в селе Мирча, мужчина поджег два автомобиля из-за ссоры. Правоохранители уже задержали правонарушителя.

Добавим, во французском атлантическом порту Ла-Рошель разгорелся огромный пожар в зерновых элеваторах. Поэтому на одном из крупнейших экспортных терминалов Франции приостановили судоходство.

Также из-за стихийных лесных пожаров на острове Мауи, который находится на Гавайях, уже известно о 53 погибших. Местные жители также сообщают об исчезновении родных на острове.

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