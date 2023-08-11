В Киеве в одном из районов загорелась квартира: что известно
В столице, в Оболонском районе, произошло возгорание многоэтажки. Очевидцы отмечают, что горит квартира.
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
Пожар в Киеве
Отмечается, что на улице Бережанской горит квартира. Это Оболонский район столицы.
По состоянию на данный момент подробности уточняются, информации о жертвах или погибших пока нет.
Пока известно только, что на 9-м этаже сгорела квартира и на 10-м — балкон.
Напомним, ранее мы писали, что в Бучанском районе Киевской области, в селе Мирча, мужчина поджег два автомобиля из-за ссоры. Правоохранители уже задержали правонарушителя.
Добавим, во французском атлантическом порту Ла-Рошель разгорелся огромный пожар в зерновых элеваторах. Поэтому на одном из крупнейших экспортных терминалов Франции приостановили судоходство.
Также из-за стихийных лесных пожаров на острове Мауи, который находится на Гавайях, уже известно о 53 погибших. Местные жители также сообщают об исчезновении родных на острове.