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В Борисполе сгорел дом от солнечных лучей

15 августа 2023 14:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Борисполе сгорел дом от солнечных лучей
В Борисполе сгорел дом от солнечных лучей. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области в Борисполе произошло необычное возгорание жилого дома. Причиной пожара стали солнечные лучи, проникшие в дом через окно.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Детали инцидента

Отмечается, что в одной из комнат дома стояла стеклянная банка, через нее прошли солнечные лучи, что и вызвало возгорание дивана.

После этого огонь распространился на стены и дал деревянный дом. В результате в результате пожара дом сгорел полностью.

 

В Борисполе сгорел дом от солнечных лучей. Фото: соцсети

 

В Борисполе сгорел дом от солнечных лучей. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что в Бучанском районе Киевской области, в селе Мирча, мужчина поджег два автомобиля из-за ссоры. Правоохранители уже задержали правонарушителя.

Добавим, во французском атлантическом порту Ла-Рошель разгорелся огромный пожар в зерновых элеваторах. Поэтому на одном из крупнейших экспортных терминалов Франции приостановили судоходство.

Также из-за стихийных лесных пожаров на острове Мауи, расположенном на Гавайях, уже известно о 53 погибших. Местные жители также сообщают об исчезновении родных на острове.

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