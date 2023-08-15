В Борисполе сгорел дом от солнечных лучей. Фото: соцсети

В Киевской области в Борисполе произошло необычное возгорание жилого дома. Причиной пожара стали солнечные лучи, проникшие в дом через окно.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Детали инцидента

Отмечается, что в одной из комнат дома стояла стеклянная банка, через нее прошли солнечные лучи, что и вызвало возгорание дивана.

После этого огонь распространился на стены и дал деревянный дом. В результате в результате пожара дом сгорел полностью.

В Борисполе сгорел дом от солнечных лучей. Фото: соцсети

В Борисполе сгорел дом от солнечных лучей. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что в Бучанском районе Киевской области, в селе Мирча, мужчина поджег два автомобиля из-за ссоры. Правоохранители уже задержали правонарушителя.

Добавим, во французском атлантическом порту Ла-Рошель разгорелся огромный пожар в зерновых элеваторах. Поэтому на одном из крупнейших экспортных терминалов Франции приостановили судоходство.

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