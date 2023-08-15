В Борисполе сгорел дом от солнечных лучей
В Киевской области в Борисполе произошло необычное возгорание жилого дома. Причиной пожара стали солнечные лучи, проникшие в дом через окно.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Детали инцидента
Отмечается, что в одной из комнат дома стояла стеклянная банка, через нее прошли солнечные лучи, что и вызвало возгорание дивана.
После этого огонь распространился на стены и дал деревянный дом. В результате в результате пожара дом сгорел полностью.
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