Стефанчук відреагував на скарги депутатів від "ЄС" через скасування поїздки Порошенка

Голова ВР Руслан Стефанчук. Фото: facebook/stefanchuk.official

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував скарги депутатів від партії "Європейська Солідарність" про ненадання дозволів на відрядження після випадку з експрезидентом України Петром Порошенко. За його словами, такі дії представників цієї партії є "маніпуляціями".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Скільки разів депутати цієї фракції виїжджали за кордон

Стефанчук наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення, фракція "Слуга народу", в складі якої перебуває 235 народних депутатів, а саме 52,22% від складу парламенту, отримала погодження 53,24% відряджень від загальної кількості. Тому така частка становить 4,23 відрядження на одного депутата.

"Фракція "Європейська солідарність", яка постійно скаржиться на начебто "політичні переслідування" та складає 27 народних депутатів (6% від складу парламенту) отримала погодження 9,74% від загальної кількості, що становить 6,7 відрядження на одного депутата", — пояснив він.

Маніпуляції з боку "Євросолідарності"

За словами голови ВР, такі цифри говорять про "маніпулювання фактами щодо будь-якого утиску" з боку представників "Європейської солідарності". Стефанчук додав, що ці депутати є одними з лідерів за відрядженнями.

Також він розповів конкретно про депутатів цієї фракції та скільки разів вони брали закордонне відрядження.

Лідери серед закордонних відряджень

Депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе їздила у 31 закордонне відрядження, де пробула 172 дні під час великої війни. За його словами, вона займає третє місце за кількістю відрджень серед усіх парламентарів.

Також:

Ірина Геращенко мала 19 відряджень, які тривали 101 день, посідає 19 місце;

Артур Герасимов був 18 відрядженнях 128 днів, займає 20 місце;

Марія Іонова мала 93 дні у 18 відрядженнях, 21 місце;

Олексій Гончаренко мав 17 відряджень, які тривали 118 днів, 24 місце.

"Чи не правда, до болю знайомі прізвища, переважна більшість яких постійно нарікає у своїх медіа про нібито утиски щодо них у частині відряджень за межі України?" — відреагував Стефанчук.

Крім того, він заявив, що перебуває на 30 місці за кількістю відряджень.

Погодження не всіх заявок на закордонні відрядження

За його словами, він разом з колегами по президії погоджують не всі заяви на відрядження та пояснив чому.

"Окремі депутати розпочали певні маніпуляції та зловживання, чомусь вважаючи, що кожне їхнє бажання виїхати за кордон у період дії воєнного стану має бути безумовно схвалено керівництвом Ради, без врахування мети, завдань та оцінки результатів цієї поїздки", — зауважив голова ВР.

Стефанчук наголосив, що деякі депутати вказували "доволі абстрактні причини" для свого відрядження, наприклад "покращення міжпарламентських взаємин". Інші пропонували причини, які "точно не мають нічого спільного з міжпарламентською діяльністю".

"Я, як голова українського парламенту, не сприймаю й не толеруватиму позицію окремих колег, які чомусь вирішили, що саме вони є ексклюзивним "парламентським МЗС", заявляючи, що лишень вони найефективніші, найпрофесійніші", — підсумував він.

Скриншот допису з Facebook Руслана Стефанчука

Скриншот допису з Facebook Руслана Стефанчука

Скриншот допису з Facebook Руслана Стефанчука

Що цьому передувало

Колишнього президента України Петра Порошенка не випустили за кордон. Як стало відомо, саме перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заборонив йому виїхати.

Після того, як прикордонник зачитав йому постанову щодо заборони виїзду за кордон, Порошенко почав йому погрожувати.

Пізніше в СБУ заявили, що така поїздка могла стати "інструментом в руках російських спецслужб".