Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow В СБУ пояснили, чому не випустили Порошенка за кордон arrow

В СБУ пояснили, чому не випустили Порошенка за кордон

2 грудня 2023 16:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В СБУ пояснили, чому не випустили Порошенка за кордон
Експрезидент України Петро Порошенко на кордоні. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Верховна Рада скасувала закордонний візит колишнього президента України Петра Порошенка вчора, 1 грудня. За інформацією СБУ, така поїздка могла стати "інструментом в руках російських спецслужб".

Про це пише пресслужба СБУ.

Читайте також:

Чергові російські провокації

Служба безпеки України та розвідувальні органи отримали дані щодо підготовки провокацій на міжнародній арені з боку спецслужб РФ, які спрямовані проти нашої держави. Головною метою росіян є зниження підтримки західних країн та спроба розколоти зсередини суспільство в Україні.

Російські спецслужби планують провести широкомасштабну ІПСО, аби змінити настрої в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукати політичних представників в Україні до пропозицій наративів про необхідність переговорного процесу з Росією, аби заморозити війну.

"Вказані заяви спеціальні служби РФ планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн. Серед планів ворога — залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн", — йдеться у повідомленні.

Інформація про зустріч Орбана та Порошенка

Таким чином в інформаційному просторі з'явилася інформація про заплановану зустріч голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який відомий своєю антиукраїнською позицією. Також він є "другом Путіна" та закликає зняти санкції з Росії.

"Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати в своїх ІПСО проти України", — додали у повідомленні. 

Наразі СБУ надіслала звернення Офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховній Раді України, аби ці відомства врахували інформацію щодо планів Росії під час організації та погодження закордонних відряджень делегацій з України.

"Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб", — наголосили у пресслужбі. 

дозвіл на поїздку для Порошенка
Скриншот допису з Facebook СБУ

Нагадаємо, саме перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заборонив виїхати за кордон експрезиденту.

Також ми писали, що на пункті пропуску Петро Порошенко пригрозив прикордоннику, який його не випускав для закордонної поїздки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі