"Ви пошкодуєте" — з'явилося відео спілкування Порошенка з прикордонниками
Експрезидента України Петра Порошенка сьогодні, 1 грудня, не випустили за кордон для поїздки до Сполучених Штатів Америки. Відео з пункту пропуску на кордоні спочатку поширив сам політик, пізніше з'явилися інші кадри його спілкування з прикордонниками.
Відповідне відео поширюється соцмережами.
Суперечка з прикордонником
Після того, як керівник пункту пропуску зачитав розпорядження щодо скасування відрядження нардепа, Порошенко заявив, що це "фальшиве розпорядження".
"Оце моє розпорядження. Ви зриваєте цю зустріч фактами недопуску. Хоча у вас є (розпорядження. — Ред.), яке мене не стосується", — сказав Порошенко.
Погрози від Порошенка
Своєю чергою прикордонник зауважив, що такі питання він не може вирішувати, а просто виконує зобов'язання.
Після суперечок він пригрозив керівнику пункту пропуску на кордоні.
"Ви будете шкодувати про це", — додав Порошенко.
Нагадаємо, саме перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заборонив виїхати Порошенку за кордон. Він пояснив журналістам своє рішення.
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