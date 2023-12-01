"Ви пошкодуєте" — з'явилося відео спілкування Порошенка з прикордонниками

Експрезидент Петро Порошенко сперечається з прикордонником. Фото: скриншот з відео

Експрезидента України Петра Порошенка сьогодні, 1 грудня, не випустили за кордон для поїздки до Сполучених Штатів Америки. Відео з пункту пропуску на кордоні спочатку поширив сам політик, пізніше з'явилися інші кадри його спілкування з прикордонниками.

Відповідне відео поширюється соцмережами.

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Суперечка з прикордонником

Після того, як керівник пункту пропуску зачитав розпорядження щодо скасування відрядження нардепа, Порошенко заявив, що це "фальшиве розпорядження".

"Оце моє розпорядження. Ви зриваєте цю зустріч фактами недопуску. Хоча у вас є (розпорядження. — Ред.), яке мене не стосується", — сказав Порошенко.

Погрози від Порошенка

Своєю чергою прикордонник зауважив, що такі питання він не може вирішувати, а просто виконує зобов'язання.

Після суперечок він пригрозив керівнику пункту пропуску на кордоні.

"Ви будете шкодувати про це", — додав Порошенко.

Нагадаємо, саме перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заборонив виїхати Порошенку за кордон. Він пояснив журналістам своє рішення.