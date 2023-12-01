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У ВР пояснили, чому Порошенка не випустили за кордон

1 грудня 2023 15:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У ВР пояснили, чому Порошенка не випустили за кордон
Нардеп Петро Порошенко. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишнього президента України Петра Порошенка не випустили за кордон. Як стало відомо, саме перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заборонив йому виїхати.

Про це він заявив у телемарафоні "Єдині Новини".

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Що кажуть у Верховній Раді

За його словами, Верховна Рада була змушена скасувати таке відрядження.

"Він (Порошенко. — Ред.) вказував офіційною причиною (відрядження. — Ред.) участь у непарламентському заході, а в партійному — у саміті Міжнародний демократичний союз. Це спільнота партій, напевно, в яку входить "Європейська солідарність". Він писав, що паралельно з цим будуть відбуватися ще якісь зустрічі високого рівня. За нашими внутрішніми документами і внутрішніми принципами, участь у партійних заходах допускається. Але, коли надійшов лист ДСК (для службового користування. — Ред.), який я не можу коментувати, ми були вимушені скасувати це відрядження", — пояснив Корнієнко.

скасування дозволу на поїздку Порошенка
Проєкт щодо скасування закордонної поїздки Порошенка. Фото: Новини.LIVE
дозвіл на поїздку для Порошенка
Проєкт щодо скасування закордонної поїздки Порошенка. Фото: Новини.LIVE

Своєю чергою політик зауважив, що у Верховній Раді "в штатному режимі" працюють у сфері парламентської дипломатії. 

"Продовжується оформлення закордонних відряджень депутатах із різних депутатський фракцій і груп, зокрема і "Європейської солідарності", — запевнив він.

Що відомо про ситуацію

Зазначається, що сам Петро Порошенко наголосив, що його відрядження підписав сам голова ВРУ Руслан Стефанчук.

"Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ... Те, що відбулося сьогодні на кордоні — це не дрібне шкідництво. Це — антиукраїнська диверсія", — сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не братиме участі в міністерському засіданні Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ). Таке рішення він прийняв у зв’язку з присутністю на ньому очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.

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