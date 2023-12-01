В ВР объяснили, почему Порошенко не выпустили за границу

Нардеп Петр Порошенко. Фото: скриншот с видео

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили за границу. Как стало известно, именно первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко запретил ему выехать.

Об этом он заявил в телемарафоне "Єдині новини".

Читайте также:

Что говорят в Верховной Раде

По его словам, Верховная Рада была вынуждена отменить такую командировку.

"Он (Порошенко. — Ред.) указывал официальной причиной (командировки. — Ред.) участие в непарламентском мероприятии, а в партийном — в саммите Международный демократический союз. Это сообщество партий, наверное, в которое входит "Европейская солидарность". Он писал, что параллельно с этим будут происходить еще какие-то встречи высокого уровня. По нашим внутренним документам и внутренним принципам, участие в партийных мероприятиях допускается. Но, когда поступило письмо ДСП (для служебного пользования. — Ред.), которое я не могу комментировать, мы были вынуждены отменить эту командировку", — объяснил Корниенко.

Проект по отмене заграничной поездки Порошенко. Фото: Новини.LIVE

Проект по отмене заграничной поездки Порошенко. Фото: Новини.LIVE

В свою очередь политик отметил, что в Верховной Раде "в штатном режиме" работают в сфере парламентской дипломатии.

"Продолжается оформление заграничных командировок депутатам из разных депутатских фракций и групп, в том числе и "Европейской солидарности"", — заверил он.

Что известно о ситуации

Отмечается, что сам Петр Порошенко подчеркнул, что его командировку подписал сам председатель ВРУ Руслан Стефанчук.

"Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ... То, что произошло сегодня на границе, — это не мелкое вредительство. Это — антиукраинская диверсия", — сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать в министерском заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Такое решение он принял в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.