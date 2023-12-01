Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В ВР объяснили, почему Порошенко не выпустили за границу arrow

В ВР объяснили, почему Порошенко не выпустили за границу

1 декабря 2023 15:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ВР объяснили, почему Порошенко не выпустили за границу
Нардеп Петр Порошенко. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили за границу. Как стало известно, именно первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко запретил ему выехать.

Об этом он заявил в телемарафоне "Єдині новини".

Читайте также:

Что говорят в Верховной Раде

По его словам, Верховная Рада была вынуждена отменить такую командировку.

"Он (Порошенко. — Ред.) указывал официальной причиной (командировки. — Ред.) участие в непарламентском мероприятии, а в партийном — в саммите Международный демократический союз. Это сообщество партий, наверное, в которое входит "Европейская солидарность". Он писал, что параллельно с этим будут происходить еще какие-то встречи высокого уровня. По нашим внутренним документам и внутренним принципам, участие в партийных мероприятиях допускается. Но, когда поступило письмо ДСП (для служебного пользования. — Ред.), которое я не могу комментировать, мы были вынуждены отменить эту командировку", — объяснил Корниенко.

отмена разрешения на поездку Порошенко
Проект по отмене заграничной поездки Порошенко. Фото: Новини.LIVE
разрешение на поездку для Порошенко
Проект по отмене заграничной поездки Порошенко. Фото: Новини.LIVE

В свою очередь политик отметил, что в Верховной Раде "в штатном режиме" работают в сфере парламентской дипломатии.

"Продолжается оформление заграничных командировок депутатам из разных депутатских фракций и групп, в том числе и "Европейской солидарности"", — заверил он.

Что известно о ситуации

Отмечается, что сам Петр Порошенко подчеркнул, что его командировку подписал сам председатель ВРУ Руслан Стефанчук.

"Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ... То, что произошло сегодня на границе, — это не мелкое вредительство. Это — антиукраинская диверсия", — сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать в министерском заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Такое решение он принял в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме