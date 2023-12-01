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"Вы пожалеете" — появилось видео общения Порошенко с пограничниками

1 декабря 2023 16:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Вы пожалеете" — появилось видео общения Порошенко с пограничниками
Экс-президент Петр Порошенко спорит с пограничником. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Экс-президента Украины Петра Порошенко сегодня, 1 декабря, не выпустили за границу для поездки в Соединенные Штаты Америки. Видео из пункта пропуска на границе сначала распространил сам политик, позже появились другие кадры его общения с пограничниками.

Соответствующее видео распространяется соцсетями.

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Спор с пограничником

После того, как руководитель пункта пропуска зачитал распоряжение по отмене командировки нардепа, Порошенко заявил, что это "фальшивое распоряжение".

"Это мое распоряжение. Вы срываете эту встречу фактами недопуска. Хотя у вас есть (распоряжение. — Ред.), которое меня не касается", — сказал Порошенко.

Угрозы от Порошенко

В свою очередь, пограничник отметил, что такие вопросы он не может решать, а просто выполняет обязательства.

После споров он пригрозил руководителю пункта пропуска на границе.

"Вы будете жалеть об этом", — добавил Порошенко.

Напомним, именно первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко запретил уехать Порошенко за границу. Он объяснил журналистам свое решение.

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