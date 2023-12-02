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В СБУ объяснили, почему не выпустили Порошенко за границу

2 декабря 2023 16:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В СБУ объяснили, почему не выпустили Порошенко за границу
Экспрезидент Украины Петр Порошенко на границе. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Верховная Рада отменила заграничный визит бывшего президента Украины Петра Порошенко вчера, 1 декабря. По информации СБУ, подобная поездка могла стать "инструментом в руках российских спецслужб".

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Очередные российские провокации

Служба безопасности Украины и разведывательные органы получили данные относительно подготовки провокаций на международной арене со стороны спецслужб РФ, направленных против нашего государства. Главной целью россиян является понижение поддержки западных стран и попытка расколоть изнутри общество в Украине.

Российские спецслужбы планируют провести широкомасштабную ИПСО, чтобы изменить настроения в странах-партнерах антироссийской коалиции и побуждать политических представителей в Украине к предложениям нарративов о необходимости переговорного процесса с Россией, чтобы заморозить войну.

"Указанные заявления специальные службы РФ планировали активно поддержать через пророссийские политические силы иностранных стран. Среди планов врага — привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран", — говорится в сообщении.

Информация о встрече Орбана и Порошенко

Таким образом, в информационном пространстве появилась информация о запланированной встрече председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который известен своей антиукраинской позицией. Также он есть "другом Путина" и призывает снять санкции с России.

"Эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) РФ планировала использовать в своих ИПСО против Украины", — добавили в сообщении.

СБУ направила обращение Офису Президента, Кабинету министров и Верховной Раде Украины, чтобы эти ведомства учли информацию о планах России во время организации и согласования заграничных командировок делегаций из Украины.

"Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен был стать инструментом в руках российских спецслужб", — подчеркнули в пресс-службе.

разрешение на поездку для Порошенко
Скриншот сообщения из Facebook СБУ

Напомним, именно первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко запретил уехать за границу экс-президенту.

Также мы писали, что на пункте пропуска Петр Порошенко пригрозил пограничнику, который не выпускал его для заграничной поездки.

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