Стефанчук отреагировал на жалобы депутатов от "ЕС" из-за отмены поездки Порошенко

Глава ВР Руслан Стефанчук. Фото: facebook/stefanchuk.official

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал жалобы депутатов от партии "Европейская Солидарность" о непредоставлении командировочных разрешений после случая с экс-президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, такие действия представителей этой партии являются "манипуляциями.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Сколько раз депутаты этой фракции уезжали за границу

Стефанчук подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения, фракция "Слуга народа", в составе которой состоит 235 народных депутатов, а именно 52,22% от состава парламента, получила согласование 53,24% командировок от общего количества. Поэтому такая доля составляет 4,23 командировки на одного депутата.

"Фракция "Европейская солидарность", которая постоянно жалуется на якобы "политические преследования" и составляет 27 народных депутатов (6% от состава парламента) получила согласование 9,74% от общего количества, что составляет 6,7 командировки на одного депутата", — объяснил он.

Манипуляции со стороны "Евросолидарности"

По словам главы ВР, такие цифры говорят о "манипулировании фактами любого притеснения" со стороны представителей "Европейской солидарности". Стефанчук добавил, что эти депутаты являются одними из лидеров по командировкам.

Также он рассказал конкретно о депутатах этой фракции и сколько раз они брали заграничную командировку.

Лидеры среди заграничных командировок

Депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе ездила в 31 заграничную командировку, где пробыла 172 дня во время большой войны. По его словам, она занимает третье место по количеству отлучений среди всех парламентариев.

Также:

Ирина Геращенко имела 19 командировок, длившихся 101 день, занимает 19 место;

Артур Герасимов был в 18 командировках 128 дней, занимает 20 место;

Мария Ионова имела 93 дня в 18 командировках, 21 место;

Алексей Гончаренко имел 17 командировок, длившихся 118 дней, 24 место.

"Не правда ли, до боли знакомые фамилии, подавляющее большинство которых постоянно жалуется в своих медиа о якобы притеснениях в отношении них в части командировок за пределы Украины?" — отреагировал Стефанчук.

Кроме того, он заявил, что находится на 30 месте по количеству командировок.

Согласование не всех заявок на заграничные командировки

По его словам, он вместе с коллегами по президиуму согласовывают не все командировочные заявления и объяснил почему.

"Отдельные депутаты начали определенные манипуляции и злоупотребления, почему-то считая, что каждое их желание уехать за границу в период действия военного положения должно быть безусловно одобрено руководством Рады, без учета целей, задач и оценки результатов этой поездки", — отметил председатель ВР.

Стефанчук подчеркнул, что некоторые депутаты указывали "достаточно абстрактные причины" для своей командировки, например "улучшение межпарламентских отношений". Другие предлагали причины, "точно не имеющие ничего общего с межпарламентской деятельностью".

"Я, как глава украинского парламента, не воспринимаю и не буду терпеть позицию отдельных коллег, которые почему-то решили, что именно они являются эксклюзивным "парламентским МИДом", заявляя, что только они самые эффективные, самые профессиональные", — подытожил он.

Скриншот сообщения с Facebook Руслана Стефанчука

Скриншот сообщения с Facebook Руслана Стефанчука

Скриншот сообщения с Facebook Руслана Стефанчука

Что этому предшествовало

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили за границу. Как стало известно, именно первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко запретил ему уехать.

После того как пограничник зачитал ему постановление о запрете выезда за границу, Порошенко начал ему угрожать.

Позже в СБУ заявили, что подобная поездка могла стать "инструментом в руках российских спецслужб".