Российский самолет на белорусском аэродроме "Мачулищи" атаковали дронами

Самолет А-50

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме "Мачулищи" был атакован двумя дронами. Известно, что организаторы атаки уже покинули Беларусь

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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"Отметим, что в каком-то смысле А-50 является достаточно "удобной" мишенью благодаря большому (более 10 метров в диаметре) стеклопластиковому куполу, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса "Шмель", — говорится в сообщении.

Мониторинговая группа сообщает, что силовики Лукашенко обнаружили сумку с пультами управления дронами. Однако глава BYPOL Александр Азаров отметил, что организаторы диверсии успешно скрылись.

"Это были дроны. Участники операции — белорусы, участники плана "Победа", сейчас они в безопасности за пределами страны", — сообщил Азаров.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Есть информация, что в результате взрывов поврежден военный самолет.

Впоследствии стало известно, что целью атаки стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф. В результате полученных повреждений самолет полностью выведен из строя .