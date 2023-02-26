Вибухи у Білорусі: стало відомо, які пошкодження отримав російський літак А-50

Літак А-50 армії рф отримав серйозні пошкодження

На білоруському військовому аеродромі "Мачулищі" підірвано літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії рф. Внаслідок отриманих ушкоджень літак повністю виведено з ладу.

Про це повідомляє опозиційна білоруська організація BYPOL.

Подробиці

Внаслідок двох вибухів (місця вказані на фото) постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

В організації уточнюють, що ушкодження серйозні і літак "точно вже нікуди не полетить".

"Пригода сталася під час роботи поблизу цього літака снігоприбиральної техніки. Напевно, як це вже неодноразово траплялося на російських військових об'єктах, хтось знову не дотримувався заходів пожежної безпеки та курив біля борту", — іронічно коментую подію BYPOL.

Варто зазначити, що А-50 — дуже дорогий літак, на озброєнні у росії таких бортів всього дев'ять штук. Його основна функція — далека розвідка.

Зачистка інформації про вибухи

Білоруські пабліки повідомляють, що після вибухів активно працює КГБ Білорусі, намагаючись зачистити інформаційне поле від даних про атаку.

Зокрема, як повідомляє motolko.help, у чаті Мачулищ видалили всі повідомлення мешканців про вибухи та посилення контролю на вулицях.

"Стало відомо, що сьогодні в другій половині дня повністю вичистили чат міського селища Мачулищі — видалено абсолютно всі повідомлення про звуки вибухів вночі і вранці, силовиків зі зброєю і в бронежилетах, постах ДАІ, що раптово з'явилися, перевірку авто і документів водіїв, а також про машини внутрішніх військ. За словами мешканців, зараз всі повідомлення про це продовжують видалятися", — зазначається у повідомленні.

Також відомо про поточну ситуацію в Мачулищах. Перевірка автомобілів триває, машини перевіряють вже вибірково, дивляться права водія, багажники, в деяких випадках і мобільні телефони.

Також є дані, що по квартирах почав ходити ОМОН у повному обмундируванні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", що знаходиться поблизу Мінська, сталося декілька вибухів. Є інформація, що внаслідок вибухів пошкоджено військовий літак.

Згодом стало відомо, що ціллю атаки став літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії рф.