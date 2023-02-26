На білоруському аеродромі Мачулищі прогриміли вибухи: подробиці

Аеродром "Мачулищі"

Сьогодні, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", що знаходиться поблизу Мінська, сталося декілька вибухів. Є інформація, що внаслідок вибухів пошкоджено військовий літак.

Про це повідомляє опозиційна білоруська організація BYPOL.

Що відомо

За даними організації, сьогодні вранці на військовому аеродромі "Мачулищі", розташованому за 12 км від столиці Білорусі, сталося два вибухи. В результаті було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

Зазначається, що в районі вказаного аеродрому місцеві жителі спостерігають велику кількість військових та екіпажі ДАІ, які перевіряють усі автомобілі, що проїжджають.

Варто зазначити, що саме з цього аеродрому часто відбувається запуск російських літаків МіГ, які дошкуляють українцям, адже потенційно можуть переносити ракети "Кинжал".

Нагадаємо, минулого року на аеродромі стратегічної авіації "Енгельс-2" сталися два вибухи. Перший — 5 грудня. В результаті був пошкоджений щонайменше один бомбардувальник Ту-95. Другий вибух стався у ніч проти 26 грудня.

Як повідомляли тоді у Міноборони рф, загинуло троє російських військовослужбовців. У відомстві звинувачують у причетності до вибухів українську владу. Україна офіційно цього не визнавала.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий надати територію Білорусі для наступу рф. Також він готовий воювати з росіянами, але лише у тому випадку, якщо хоч один солдат з України прийде до Білорусі вбивати його людей.