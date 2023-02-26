На белорусском аэродроме Мачулищи прогремели взрывы: подробности

На белорусском аэродроме, который рф использует для запуска ракет, прогремели взрывы
Сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Есть информация, что в результате взрывов поврежден военный самолет.
Об этом сообщает оппозиционная белорусская организация BYPOL.
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Что известно
По данным организации, сегодня утром на военном аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 км от столицы Беларуси, произошло два взрыва. В результате были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.
Отмечается, что в районе указанного аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.
Стоит отметить, что именно с этого аэродрома часто происходит запуск российских самолетов МиГ, которые донимают украинцев, ведь потенциально могут переносить ракеты "Кинжал".
Напомним, в прошлом году на аэродроме стратегической авиации "Энгельс-2" произошли два взрыва. Первый – 5 декабря. В результате был поврежден по меньшей мере один бомбардировщик Ту-95. Второй взрыв произошел в ночь на 26 декабря.
Как сообщали тогда в Минобороны рф, погибли трое российских военнослужащих. В ведомстве обвиняют в причастности к взрывам украинские власти. Украина официально этого не признавала.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов предоставить территорию Беларуси для наступления россии. Также он готов воевать с россиянами, но только в том случае, если хоть один солдат из Украины придет в Беларусь убивать его людей.