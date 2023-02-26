На белорусском аэродроме Мачулищи прогремели взрывы: подробности

Аэродром "Мачулищи"

Сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Есть информация, что в результате взрывов поврежден военный самолет.

Об этом сообщает оппозиционная белорусская организация BYPOL.

Что известно

По данным организации, сегодня утром на военном аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 км от столицы Беларуси, произошло два взрыва. В результате были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Отмечается, что в районе указанного аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.

Стоит отметить, что именно с этого аэродрома часто происходит запуск российских самолетов МиГ, которые донимают украинцев, ведь потенциально могут переносить ракеты "Кинжал".

Напомним, в прошлом году на аэродроме стратегической авиации "Энгельс-2" произошли два взрыва. Первый – 5 декабря. В результате был поврежден по меньшей мере один бомбардировщик Ту-95. Второй взрыв произошел в ночь на 26 декабря.

Как сообщали тогда в Минобороны рф, погибли трое российских военнослужащих. В ведомстве обвиняют в причастности к взрывам украинские власти. Украина официально этого не признавала.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов предоставить территорию Беларуси для наступления россии. Также он готов воевать с россиянами, но только в том случае, если хоть один солдат из Украины придет в Беларусь убивать его людей.