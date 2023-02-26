Вибухи на аеродромі у Білорусі: стали відомі подробиці атаки

Ціллю атаки на білоруський аеродром міг бути літак А-50 росіян

За попередніми даними, метою атаки на військовий аеродром "Мачулищі" був один з літаків російської армії. Йдеться про літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії рф.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Що відомо

У повідомленні зазначається, що літак А-50 міг отримати пошкодження внаслідок атаки.

Також повідомляється, яким чином могла бути здійснена атака.

"Може йтися про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета", — зазначає "Беларускі Гаюн".

Також відомо, що сьогодні о 17:33 за київським часом на аеродром "Мачулищі" з росії прилетів військово-транспортний літак Іл-76 армії рф з реєстр. номером RF-86843.

"Цей борт раніше вже був помічений у Білорусі у лютому 2022 року, коли прилітав на аеродроми до Барановичів та Мачулищ", — зазначається у повідомленні.

Інформація щодо атаки на аеродром наразі уточнюється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", що знаходиться поблизу Мінська, сталося декілька вибухів. Є інформація, що внаслідок вибухів пошкоджено військовий літак.