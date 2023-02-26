Вибухи на аеродромі у Білорусі: стали відомі подробиці атаки
За попередніми даними, метою атаки на військовий аеродром "Мачулищі" був один з літаків російської армії. Йдеться про літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії рф.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
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Що відомо
У повідомленні зазначається, що літак А-50 міг отримати пошкодження внаслідок атаки.
Також повідомляється, яким чином могла бути здійснена атака.
"Може йтися про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета", — зазначає "Беларускі Гаюн".
Також відомо, що сьогодні о 17:33 за київським часом на аеродром "Мачулищі" з росії прилетів військово-транспортний літак Іл-76 армії рф з реєстр. номером RF-86843.
"Цей борт раніше вже був помічений у Білорусі у лютому 2022 року, коли прилітав на аеродроми до Барановичів та Мачулищ", — зазначається у повідомленні.
Інформація щодо атаки на аеродром наразі уточнюється.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", що знаходиться поблизу Мінська, сталося декілька вибухів. Є інформація, що внаслідок вибухів пошкоджено військовий літак.