Взрывы на аэродроме в Беларуси: стали известны подробности атаки

Целью атаки на белорусский аэродром мог быть самолет А-50 россиян

По предварительным данным, целью атаки на военный аэродром "Мачулищи" был один из самолетов российской армии. Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Что известно

В сообщении отмечается, что самолет А-50 мог получить повреждения в результате атаки.

Также сообщается, каким образом могла быть совершена атака.

"Речь может идти о повреждении борта путем сброса с высоты неустановленного предмета", — отмечает "Беларускі Гаюн".

Также известно, что сегодня в 17:33 по киевскому времени на аэродром "Мачулищи" из россии прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 армии РФ с регистрационным номером RF-86843.

"Этот борт ранее уже был замечен в Беларуси в феврале 2022 года, когда прилетал на аэродромы в Барановичи и Мачулищи", — отмечается в сообщении.

Информация об атаке на аэродром уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Есть информация, что в результате взрывов поврежден военный самолет.