Взрывы на аэродроме в Беларуси: стали известны подробности атаки
По предварительным данным, целью атаки на военный аэродром "Мачулищи" был один из самолетов российской армии. Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
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Что известно
В сообщении отмечается, что самолет А-50 мог получить повреждения в результате атаки.
Также сообщается, каким образом могла быть совершена атака.
"Речь может идти о повреждении борта путем сброса с высоты неустановленного предмета", — отмечает "Беларускі Гаюн".
Также известно, что сегодня в 17:33 по киевскому времени на аэродром "Мачулищи" из россии прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 армии РФ с регистрационным номером RF-86843.
"Этот борт ранее уже был замечен в Беларуси в феврале 2022 года, когда прилетал на аэродромы в Барановичи и Мачулищи", — отмечается в сообщении.
Информация об атаке на аэродром уточняется.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Есть информация, что в результате взрывов поврежден военный самолет.