Взрывы в Беларуси: стало известно, какие повреждения получил российский самолет А-50

Стало известно, какие повреждения получил российский самолет-разведчик от взрыва в Беларуси
На белорусском военном аэродроме "Мачулищи" взорван самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф. В результате полученных повреждений самолет полностью выведен из строя.
Об этом сообщает оппозиционная белорусская организация BYPOL.
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Подробности
В результате двух взрывов (места указаны на фото) пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна.
В организации уточняют, что повреждения серьезны и самолет "точно уже никуда не улетит".
"Происшествие произошло во время работы вблизи этого самолета снегоуборочной техники. Наверное, как это уже неоднократно случалось на российских военных объектах, кто-то снова не соблюдал меры пожарной безопасности и курил у борта", — иронично комментирует событие BYPOL.
Стоит отметить, что А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у россии таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.
Зачистка информации о взрывах
Белорусские паблики сообщают, что после взрывов активно работает КГБ Беларуси, пытаясь зачистить информационное поле от данных об атаке.
В частности, как сообщает motolko.help, в чате Мачулищ удалили все сообщения жителей о взрывах и усилении контроля на улицах.
"Стало известно, что сегодня во второй половине дня полностью вычистили чат городского поселка Мачулищи — удалены абсолютно все сообщения о звуках взрывов ночью и утром, силовиках с оружием и в бронежилетах, внезапно появившихся постах ГАИ, проверке авто и документов водителей, а также о машинах внутренних войск. По словам жителей, сейчас все сообщения об этом продолжают удаляться", — отмечается в сообщении.
Также известно о текущей ситуации в Мачулищах. Проверка автомобилей продолжается, машины проверяют уже избирательно, смотрят водительские права, багажники, в некоторых случаях и мобильные телефоны.
Также есть данные, что по квартирам начал ходить ОМОН в полном обмундировании.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Есть информация, что в результате взрывов поврежден военный самолет.
Через некоторое время стало известно, что целью атаки стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф.