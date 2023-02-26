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Стало известно, какие повреждения получил российский самолет-разведчик от взрыва в Беларуси

26 февраля 2023 20:01
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы в Беларуси: стало известно, какие повреждения получил российский самолет А-50
Самолет А-50 армии рф получил серьезные повреждения
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

На белорусском военном аэродроме "Мачулищи" взорван самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф. В результате полученных повреждений самолет полностью выведен из строя.

Об этом сообщает оппозиционная белорусская организация BYPOL.

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Подробности

В результате двух взрывов (места указаны на фото) пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна.

В организации уточняют, что повреждения серьезны и самолет "точно уже никуда не улетит".

Подрыв самолета в Беларуси

"Происшествие произошло во время работы вблизи этого самолета снегоуборочной техники. Наверное, как это уже неоднократно случалось на российских военных объектах, кто-то снова не соблюдал меры пожарной безопасности и курил у борта", — иронично комментирует событие BYPOL.

Стоит отметить, что А-50 очень дорогой самолет, на вооружении у россии таких бортов всего 9 штук. Его основная функция дальняя разведка.

Зачистка информации о взрывах

Белорусские паблики сообщают, что после взрывов активно работает КГБ Беларуси, пытаясь зачистить информационное поле от данных об атаке.

В частности, как сообщает motolko.help, в чате Мачулищ удалили все сообщения жителей о взрывах и усилении контроля на улицах.

"Стало известно, что сегодня во второй половине дня полностью вычистили чат городского поселка Мачулищи — удалены абсолютно все сообщения о звуках взрывов ночью и утром, силовиках с оружием и в бронежилетах, внезапно появившихся постах ГАИ, проверке авто и документов водителей, а также о машинах внутренних войск. По словам жителей, сейчас все сообщения об этом продолжают удаляться", — отмечается в сообщении.

Также известно о текущей ситуации в Мачулищах. Проверка автомобилей продолжается, машины проверяют уже избирательно, смотрят водительские права, багажники, в некоторых случаях и мобильные телефоны.

Также есть данные, что по квартирам начал ходить ОМОН в полном обмундировании.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Есть информация, что в результате взрывов поврежден военный самолет.

Через некоторое время стало известно, что целью атаки стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф.

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