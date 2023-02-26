Російський літак на білоруському аеродромі "Мачулищі" атакували дронами
Російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 на аеродромі "Мачулищі" був атакований двома дронами. Відомо, що організатори атаки вже покинули Білорусь.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
-
Ріші Сунак зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити Протокол Північної Ірландії
-
В небі над Чернігівщиною помітили повітряні цілі, що рухаються в напрямку Києва: оголошено повітряну тривогу
-
Зеленський звільнив Командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова
-
У США 51-річний чоловік розстріляв криптовалютний банкомат, щоб той "не зміг забирати гроші у людей"
-
"Укренерго" не надавала обмежень споживання електроенергії на 27 лютого, — ДТЕК
-
Росія запропонувала Ірану допомогу з ракетною програмою в обмін на зброю, — директор ЦРУ
-
Росіяни обстріляли Сумщину: пошкоджено житлові будинки, є поранені
-
"Нас чекають температурні контрасти": народний синоптик розповів, якою буде погода завтра
-
Іспанія вже почала ремонтувати танки Leopard, які незабаром передадуть Україні
-
Україна отримає допомогу від Саудівської Аравії на суму 400 млн доларів: деталі
Деталі
"Зазначимо, що в якомусь сенсі А-50 є досить "зручною" мішенню завдяки великому (понад 10 метрів у діаметрі) склопластиковому куполу, в якому розміщується обертова антена радарного комплексу "Джміль", — йдеться в повідомленні.
Моніторингова група повідомляє, що силовики Лукашенка знайшли сумку з пультами управління дронами. Однак очільник BYPOL Олександр Азаров зазначив, що організатори диверсії успішно втекли.
"Це були дрони. Учасники операції — білоруси, учасники плану "Перемога", зараз вони в безпеці за межами країни", — повідомив Азаров.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", що знаходиться поблизу Мінська, сталося декілька вибухів. Є інформація, що внаслідок вибухів пошкоджено військовий літак.
Згодом стало відомо, що ціллю атаки став літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії рф. Внаслідок отриманих ушкоджень літак повністю виведено з ладу.