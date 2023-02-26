Російський літак на білоруському аеродромі "Мачулищі" атакували дронами

Літак А-50

Російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 на аеродромі "Мачулищі" був атакований двома дронами. Відомо, що організатори атаки вже покинули Білорусь.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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"Зазначимо, що в якомусь сенсі А-50 є досить "зручною" мішенню завдяки великому (понад 10 метрів у діаметрі) склопластиковому куполу, в якому розміщується обертова антена радарного комплексу "Джміль", — йдеться в повідомленні.

Моніторингова група повідомляє, що силовики Лукашенка знайшли сумку з пультами управління дронами. Однак очільник BYPOL Олександр Азаров зазначив, що організатори диверсії успішно втекли.

"Це були дрони. Учасники операції — білоруси, учасники плану "Перемога", зараз вони в безпеці за межами країни", — повідомив Азаров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 26 лютого, на військовому аеродромі "Мачулищі", що знаходиться поблизу Мінська, сталося декілька вибухів. Є інформація, що внаслідок вибухів пошкоджено військовий літак.

Згодом стало відомо, що ціллю атаки став літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії рф. Внаслідок отриманих ушкоджень літак повністю виведено з ладу.