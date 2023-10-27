Пропагандисты РФ перед покушением открыто угрожали Цареву

Экснардеп Украины Олег Царев. Фото: росСМИ

Предателя Олега Царева, вероятно, могли атаковать именно российские спецслужбы. Такое предположение сделали СМИ, поскольку он получал угрозы от российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

После того, как Царев подверг критике власти РФ, российский пропагандист Владимир Соловьев пригрозил ему возможной расправой за такие высказывания.

Что сказал Царев

"Россия взяла Крым и потеряла всю Украину. Впереди очень тяжелые времена. И мы вступили в войну. И все думали, что Россия — вторая армия мира, а как оказалось, не вторая армия мира, у нас действительно много чего нет", — заявил он.

Угрозы от Соловьева

Он призвал Царева успокоиться, ведь такие слова могут угрожать его жизни.

"Так что, Олег, я к тебе хорошо отношусь. Успокойся немного, а главное — не играй в игры между Россией и российскими силовыми структурами, потому что они между собой договорятся. А те, кто окажется между ними, могут превратиться в труху. В прах", — пригрозил пропагандист.

Мнение украинского журналиста

Журналист Денис Казанский также считает, что Кремлю выгодно "убрать" Царева.

"Российские СМИ естественно сразу же обвинили в покушении на Царева Украину. Но на самом деле все не так однозначно. Царев симпатизировал Пригожину и неоднократно допускал жесткую критику Кремля. Он критиковал Путина за провал работы по Украине, писал о том, что "кадыровцы" пилят на металл завод Ильича в Мариуполе. За это Соловьев и другие сотрудники госпропаганды РФ открыто угрожали Цареву прямо в эфирах", — отметил Казанский.

По его словам, российским властям такая критика не нравилась.

"Именно Кремлю сейчас очень удобно убрать Царева. Даже расследовать ничего не надо. Всю вину свалят как обычно на украинскую ДРГ, так и концы в воду", — выразил свое видение журналист.

Что известно о покушении на Царева

Утром 27 октября в сети распространялась информация, что предателя Олега Царева нашли с ножевыми ранениями в собственном доме в Крыму. Вскоре родственники Царева подтвердили эту информацию.

Также мы писали, что ночью в дом Царева прибыли автомобили правоохранительных органов и медицинские бригады.

Напомним, ранее российский пропагандист Соловьев уволил с канала своего коллегу, публично унизившего Захарову.