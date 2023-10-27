Родичі зрадника Царьова підтвердили інформацію про замах на нього

Зрадник Олег Царьов. Фото: росЗМІ

Вранці 27 жовтня у мережі поширювалася інформація, нібито зрадника Олега Царьова знайшли з ножовими пораненнями у власному будинку в Криму. Невдовзі родичі Царьова підтвердили цю інформацію.

Про це йдеться на офіційній сторінці Царьова.

Читайте також:

Що відомо про стан Олега Царьова

У повідомленні йдеться, що близько півночі на території санаторію, де Царьов мешкає, в нього кілька разів стріляли. Втім, інформації про злочинця поки що немає, але правоохоронці працюють над цим.

Також повідомляється, що на момент прибуття медиків зрадник Царьов був непритомний з великою крововтратою. У якому він стані зараз інформації немає.

Повідомлення на сторінці Олега Царьова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські ЗМІ та деякі Telegram-канали повідомили про інцидент біля будинку зрадника Олега Царьова в Ялті. Протягом ночі до будинку Царьова прибули автомобілі правоохоронних органів та медичні бригади. При цьому стверджується, що Царьова нібито знайшли в будинку нібито з ножовими пораненнями.