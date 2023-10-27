Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Предателя Царева якобы обнаружили с ножевыми ранениями в собственном доме arrow

Предателя Царева якобы обнаружили с ножевыми ранениями в собственном доме

27 октября 2023 11:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Предателя Царева якобы обнаружили с ножевыми ранениями в собственном доме
Олег Царев. Фото: ukranews.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские СМИ и некоторые Telegram-каналы сообщили об инциденте возле дома предателя Олега Царева в Ялте. В течение ночи к дому Царева прибыли автомобили правоохранительных органов и медицинские бригады. При этом утверждается, что Царев якобы был найден в доме с ножевыми ранениями.

Видео с каретами скорой помощи возле дома Царева распространяется в соцсетях.

Читайте также:

Что известно про ситуацию с Олегом Царевым

В сообщении говорится, что сам Царев, по слухам, не доступен по телефону, и существует информация о том, что его, возможно, нашли с ранением от ножа.

Сотрудники полиции и медицинские работники, прибывшие на место, реагировали на попытки съемки недружелюбно. Пока не предоставлено официального подтверждения этой информации.

Напомним, что Государственное бюро расследований постоянно работает над обнаружением предателей и коллаборантов. На этой неделе еще 5 таких дел направлено в суд, также сообщено о подозрении пяти лицам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме