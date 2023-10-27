Предателя Царева якобы обнаружили с ножевыми ранениями в собственном доме

Олег Царев. Фото: ukranews.com

Российские СМИ и некоторые Telegram-каналы сообщили об инциденте возле дома предателя Олега Царева в Ялте. В течение ночи к дому Царева прибыли автомобили правоохранительных органов и медицинские бригады. При этом утверждается, что Царев якобы был найден в доме с ножевыми ранениями.

Видео с каретами скорой помощи возле дома Царева распространяется в соцсетях.

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В сообщении говорится, что сам Царев, по слухам, не доступен по телефону, и существует информация о том, что его, возможно, нашли с ранением от ножа.

Сотрудники полиции и медицинские работники, прибывшие на место, реагировали на попытки съемки недружелюбно. Пока не предоставлено официального подтверждения этой информации.

Напомним, что Государственное бюро расследований постоянно работает над обнаружением предателей и коллаборантов. На этой неделе еще 5 таких дел направлено в суд, также сообщено о подозрении пяти лицам.