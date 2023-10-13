Еще пять дел против предателей Украины передали в суд — ГБР

Государственное бюро расследований. Фото: google.com

Государственное бюро расследований постоянно работает над обнаружением предателей и коллаборантов . На этой неделе еще 5 таких дел направлено в суд, также сообщено о подозрении пяти лицам.

Об этом на своем сайте сообщает ГБР .

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Первое дело касается бывшего командира ракетно-артиллерийской части противолодочного корвета "Тернополь", в 2014 году перешедшего на сторону врага. Обвинительный акт был направлен в суд.

После захвата воинской части в Севастополе оккупантами этот командир отказался переехать в Одессу и присягнул на верность агрессору. В настоящее время этот предатель служит в составе вооруженных сил Российской Федерации в должности командира боевой части большого десантного корабля "Цезарь Куников". В его обязанности входит даже поставка данных для запуска ракет с целью обстрела украинских мирных городов.

Предатель Павел Коробков. Фото: ГБР

Также было завершено досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Луганщины, активно способствовавшего укреплению российских властей в Новоайдаре после российского вторжения. Обвинительный акт был направлен в суд.

После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину этот правоохранитель сознательно выбрал сторону оккупантов и присоединился к "министерству внутренних дел ЛНР". Он активно участвовал в преследовании граждан, которые выражали поддержку Украины. Его теперь обвиняют в государственной измене.

Что касается бывшей украинской военнослужащей, которая в 2014 году сменила стороны и присоединилась к врагу, также завершили предсудебное расследование. После захвата воинской части в Крыму она отказалась переехать в Очаков на Николаевщину и присягнула верность агрессору, продолжая служить в российском флоте. Теперь ее обвиняют в дезертирстве и государственной измене.

Бывшая военная, предательница Украины. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований также завершило предсудебное расследование в отношении двух бывших правоохранителей, сотрудничавших с врагом в оккупированном Херсоне. Обвинительные акты были направлены в суд.

Один из них работал стрелком в военизированной охране Укрзализныци. После захвата города он присоединился к оккупантам, служа охранником на железной дороге и активно участвовал в пропагандистской кампании перед незаконным референдумом в Херсоне. Сейчас он обвиняется в коллаборационной деятельности.

Другой бывший милиционер, во время оккупации города, присоединился к оккупационной полиции и передал врагу информацию о бывших коллегах, у которых оккупанты изымали оружие и боеприпасы. Теперь его также обвиняют в государственной измене.

Бывшие правоохранители, предатели Украины. Фото: ГБР

ГБР также сообщило о подозрении пяти бывшим работникам МВД Украины, которые в 2023 году заняли должности в так называемом филиале российской Волгоградской академии, созданном на временно оккупированной территории Донецкой области.

Четыре мужчины и одна женщина перешли на сторону врага еще в 2014 году после начала оккупации части Донбасса.

В августе 2023 года бывшие работники МВД добровольно заняли должности в незаконной структуре, созданной оккупантами в Донецке с целью подготовки кадров для фейковых правоохранительных органов на временно оккупированных территориях Украины.

Украинские коллаборанты среди российской незаконной полиции Фото: ГБР

Все эти фигуранты теперь обвиняются в коллаборационной деятельности (согласно статье 111-1 Уголовного кодекса Украины).

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