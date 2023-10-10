Створив злочинну групу для втечі ухилянтів за кордон: на Буковині затримали правоохоронця

Обшук злочинців працівниками ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань

Працівники ДБР викрили на Буковині злочинну групу, яка займалася переправленням чоловіків призовного віку до Румунії. Очолив злочинну схему правоохоронець.

Про це повідомило ДБР.

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Правоохоронець залучив до діяльності трьох своїх знайомих — цивільних. Він володів інформацією про час та місце несення служби прикордонними нарядами. За цими даними він розробляв маршрут, по якому його спільники проводили ухилянтів через кордон.

"Члени групи підшукували охочих виїхати з України, збирали їх у Чернівцях, де чекали слушного часу для подальшого переправлення. З однієї людини ділки брали по 4,5-5 тисяч євро, сума залежала від особистих домовленостей. Після повідомлення від правоохоронця з Чернівців, групу ухилянтів везли до обумовленого місця, звідки вони вночі здійснювали перехід кордону", — зазначається у повідомленні.

Зловмисникам вдалося вивезти таким чином 10 військовозобов’язаних.

Наприкінці вересня автомобіль і одним із фігурантів та п’ятьма ухилянтами був зупинений прикордонниками. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інші учасники злочинної групи намагалися переховуватися від слідства, проте були викриті працівниками Бюро.

Що загрожує ухилянтам

Повідомляється, що правоохоронцю з трьома спільниками за частиною 3 статті 332 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Зараз голові групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 500 тисяч грн.

Як раніше зазначалося, ДБР веде розслідування кримінальних проваджень за фактами порушень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Загалом у цьому році розслідуються 260 таких справ. У межах цих кримінальних проваджень задокументувано факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн грн, а суди арештували майна на суму понад 3,2 млн грн.