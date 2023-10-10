Створив злочинну групу для втечі ухилянтів за кордон: на Буковині затримали правоохоронця

На Буковині правоохоронець організував схему для втечі ухилянтів за кордон
Працівники ДБР викрили на Буковині злочинну групу, яка займалася переправленням чоловіків призовного віку до Румунії. Очолив злочинну схему правоохоронець.
Про це повідомило ДБР.
Правоохоронець залучив до діяльності трьох своїх знайомих — цивільних. Він володів інформацією про час та місце несення служби прикордонними нарядами. За цими даними він розробляв маршрут, по якому його спільники проводили ухилянтів через кордон.
"Члени групи підшукували охочих виїхати з України, збирали їх у Чернівцях, де чекали слушного часу для подальшого переправлення. З однієї людини ділки брали по 4,5-5 тисяч євро, сума залежала від особистих домовленостей. Після повідомлення від правоохоронця з Чернівців, групу ухилянтів везли до обумовленого місця, звідки вони вночі здійснювали перехід кордону", — зазначається у повідомленні.
Зловмисникам вдалося вивезти таким чином 10 військовозобов’язаних.
Наприкінці вересня автомобіль і одним із фігурантів та п’ятьма ухилянтами був зупинений прикордонниками. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інші учасники злочинної групи намагалися переховуватися від слідства, проте були викриті працівниками Бюро.
Що загрожує ухилянтам
Повідомляється, що правоохоронцю з трьома спільниками за частиною 3 статті 332 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.
Зараз голові групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 500 тисяч грн.
Як раніше зазначалося, ДБР веде розслідування кримінальних проваджень за фактами порушень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Загалом у цьому році розслідуються 260 таких справ. У межах цих кримінальних проваджень задокументувано факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн грн, а суди арештували майна на суму понад 3,2 млн грн.