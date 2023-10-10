ДБР розслідує 260 справ щодо порушень у військкоматах та ВЛК: що відомо

ДБР розслідує порушення в ТЦК та ВЛК. Фото: ДБР

ДБР веде розслідування кримінальних проваджень за фактами порушень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Загалом у цьому році розслідуються 260 таких справ.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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"Працівники ДБР посилили системну роботу щодо протидії зловживанням та порушенням у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки й військово-лікарських комісіях", — йдеться у повідомленні.

В чому справа

Так, у багатьох регіонах трапляються випадки зловживань службовим становищем чи перевищенням повноважень.

"Загалом у цьому році ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій", — зазначають у Бюро.

Оголошені підозри

Відомо, що до суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам.

Також у межах цих кримінальних проваджень Бюро задокументувало факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн грн, а суди арештували майна на суму понад 3,2 млн грн.

Нагадаємо, що в Одесі затримали посадовця за підозрою у корупційному злочині. Начальник розрахунково-аналітичної групи однієї з військових частин отримував хабарі за переведення до "більш безпечних" місць служби.

Крім того, співробітники Державного бюро розслідування та Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо злочину податкового інспектора з Кременчука Полтавської області. За гроші він допомагав охочим уникнути мобілізації.