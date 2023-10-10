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ГБР расследует 260 дел по нарушениям в военкоматах и ВВК: что известно

10 октября 2023 17:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ГБР расследует 260 дел по нарушениям в военкоматах и ВВК: что известно
ГБР расследует нарушения в ТЦК и ВВК. Фото: ГБР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

ГБР ведет расследование уголовных производств по фактам нарушений, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий. Всего в этом году расследуется 260 таких дел.

Об этом сообщает прессслужба ГБР.

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"Работники ГБР усилили системную работу по противодействию злоупотреблениям и нарушениям в территориальных центрах комплектования и соцподдержки и военно-врачебных комиссиях", — говорится в сообщении.

В чем дело

Так, во многих регионах встречаются случаи злоупотреблений служебным положением или превышением полномочий.

"В целом в этом году ГБР расследует 260 уголовных производств, связанных с работой терцентров комплектования и военно-врачебных комиссий", — отмечают в Бюро.

Объявленные подозрения

Известно, что в суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек. Также ГБР сообщил о подозрении еще 58 лицам.

Также в рамках этих уголовных производств Бюро задокументировало факты получения должностными лицами неправомерной выгоды на сумму почти 4 млн грн, а суды арестовали имущества на сумму свыше 3,2 млн грн.

Напомним, что в Одессе задержан чиновник по подозрению в коррупционном преступлении. Начальник расчетно-аналитической группы одной из воинских частей получал взятки за перевод в "более безопасные" места службы.

Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследования и Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование по преступлению налогового инспектора из Кременчуга Полтавской области. За деньги он помогал желающим избежать мобилизации.

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