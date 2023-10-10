Создал преступную группу для бегства уклоняющихся за границу: на Буковине задержали правоохранителя

Обыск преступников работниками ГБР. Фото: Государственное бюро расследований

Сотрудники ГБР разоблачили на Буковине преступную группу, которая занималась переправкой мужчин призывного возраста в Румынию. Возглавил преступную схему правоохранитель.

Об этом сообщило ГБР.

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Правоохранитель привлек к деятельности трех своих знакомых – гражданских. Он владел информацией о времени и месте несения службы пограничными нарядами. По этим данным он разрабатывал маршрут, по которому его сообщники проводили ухилянцев через границу.

"Члены группы подыскивали желающих уехать из Украины, собирали их в Черновцах, где ждали удобного времени для дальнейшей переправки. С одного человека брали по 4,5-5 тысяч евро, сумма зависела от личных договоренностей. После сообщения от правоохранителя из Черновцов, группу уклоняювшихся везли в оговоренное место, откуда они ночью осуществляли переход границы" , — отмечается в сообщении.

Злоумышленникам удалось вывезти таким образом 10 военнообязанных.

В конце сентября автомобиль с одним из фигурантов и пятью уклонами был остановлен пограничниками. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Другие участники преступной группы пытались скрываться от следствия, однако были разоблачены работниками Бюро.

Что угрожает уклоняющимся

Сообщается, что правоохранителю с тремя сообщниками по части 3 статьи 332 КК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Сейчас главе группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч грн.

Как ранее отмечалось, ГБР ведет расследование уголовных производств по фактам нарушений, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий. Всего в этом году расследуется 260 таких дел. В рамках этих уголовных производств задокументированы факты получения должностными лицами неправомерной выгоды на сумму почти 4 млн грн, а суды арестовали имущества на сумму более 3,2 млн грн.