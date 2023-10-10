Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow На Буковине правоохранитель организовал схему для побега уклоняющихся за границу arrow

На Буковине правоохранитель организовал схему для побега уклоняющихся за границу

10 октября 2023 19:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Создал преступную группу для бегства уклоняющихся за границу: на Буковине задержали правоохранителя
Обыск преступников работниками ГБР. Фото: Государственное бюро расследований
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сотрудники ГБР разоблачили на Буковине преступную группу, которая занималась переправкой мужчин призывного возраста в Румынию. Возглавил преступную схему правоохранитель.

Об этом сообщило ГБР.

Читайте также:

Правоохранитель привлек к деятельности трех своих знакомых – гражданских. Он владел информацией о времени и месте несения службы пограничными нарядами. По этим данным он разрабатывал маршрут, по которому его сообщники проводили ухилянцев через границу.

"Члены группы подыскивали желающих уехать из Украины, собирали их в Черновцах, где ждали удобного времени для дальнейшей переправки. С одного человека брали по 4,5-5 тысяч евро, сумма зависела от личных договоренностей. После сообщения от правоохранителя из Черновцов, группу уклоняювшихся везли в оговоренное место, откуда они ночью осуществляли переход границы" , — отмечается в сообщении.

Злоумышленникам удалось вывезти таким образом 10 военнообязанных.

В конце сентября автомобиль с одним из фигурантов и пятью уклонами был остановлен пограничниками. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Другие участники преступной группы пытались скрываться от следствия, однако были разоблачены работниками Бюро.

Что угрожает уклоняющимся

Сообщается, что правоохранителю с тремя сообщниками по части 3 статьи 332 КК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Сейчас главе группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч грн.

Как ранее отмечалось, ГБР ведет расследование уголовных производств по фактам нарушений, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий. Всего в этом году расследуется 260 таких дел. В рамках этих уголовных производств задокументированы факты получения должностными лицами неправомерной выгоды на сумму почти 4 млн грн, а суды арестовали имущества на сумму более 3,2 млн грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Стало известно, будут ли восстанавливать Бахмут и за какие деньги, — заявление Шуляк

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз