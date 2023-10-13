Ще п'ять справ проти зрадників України передали до суду — ДБР

Судове засідання. Фото: google.com

Державне бюро розслідувань постійно працює над виявленням зрадників та колаборантів. Цього тижня ще 5 таких справ направлено до суду, також повідомлено про підозру п’ятьом особам.

Про це на своєму сайті повідомляє ДБР.

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Перша справа стосується колишнього командира ракетно-артилерійської частини протичовнового корвета "Тернопіль", який у 2014 році перейшов на бік ворога. Обвинувальний акт було направлено до суду.

Після захоплення військової частини в Севастополі окупантами, цей командир відмовився переїхати до Одеси та присягнув на вірність агресору. В даний момент цей зрадник служить у складі збройних сил Російської Федерації на посаді командира бойової частини великого десантного корабля "Цезар Куніков". До його обов'язків входить навіть постачання даних для запуску ракет з метою обстрілу українських мирних міст.

Зрадник Павло Коробков. Фото: ДБР

Також, було завершено досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Луганщини, який активно сприяв укріпленню російської влади у Новоайдарі після російського вторгнення. Обвинувальний акт було направлено до суду.

Після початку повномасштабного вторгнення російської армії до України, цей правоохоронець свідомо вибрав бік окупантів і приєднався до "міністерства внутрішніх справ ЛНР". Він брав активну участь у переслідуванні громадян, які висловлювали підтримку України. Його тепер обвинувачують у державній зраді.

Щодо колишньої української військовослужбовиці, яка у 2014 році змінила боки та приєдналася до ворога, також завершили передсудове розслідування. Після захоплення військової частини в Криму, вона відмовилася переїхати до Очакова на Миколаївщину та присягнула вірність агресору, продовжуючи служити в російському флоті. Тепер її обвинувачують у дезертирстві та державній зраді.

Колишня військова, зрадниця України. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань також завершило передсудове розслідування щодо двох колишніх правоохоронців, які співпрацювали з ворогом в окупованому Херсоні. Обвинувальні акти були направлені до суду.

Один з них працював стрільцем в воєнізованій охороні Укрзалізниці. Після захоплення міста, він приєднався до окупантів, служачи охоронником на залізниці та активно брав участь у пропагандистській кампанії перед незаконним референдумом в Херсоні. Зараз його обвинувачують у колабораційній діяльності.

Інший колишній правоохоронець, під час окупації міста, приєднався до окупаційної поліції та передав ворогу інформацію про колишніх колег, у яких окупанти вилучали зброю та боєприпаси. Тепер його також обвинувачують у державній зраді.

Колишні правоохоронці, зрадники України. Фото: ДБР

ДБР також повідомило про підозру п'ятьом колишнім працівникам МВС України, які в 2023 році обійняли посади в так званому філіалі російської Волгоградської академії, створеному на тимчасово окупованій території Донецької області.

Чотири чоловіки і одна жінка перейшли на бік ворога ще в 2014 році після початку окупації частини Донеччини.

У серпні 2023 року колишні працівники МВС добровільно обійняли посади в незаконній структурі, яку окупанти створили в Донецьку з метою підготовки кадрів для фейкових правоохоронних органів на тимчасово окупованих територіях України.

Українські колаборанти серед російської незаконної поліції. Фото: ДБР

Усі ці фігуранти тепер обвинувачуються у колабораційній діяльності (згідно із статтею 111-1 Кримінального кодексу України).

Раніше ми повідомляли про те, що ДБР розслідує 260 справ щодо порушень у військкоматах та ВЛК.

Також, як на Буковині правоохоронець організував схему для втечі ухилянтів за кордон.