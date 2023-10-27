Зрадника Царьова нібито знайшли з ножовими пораненнями у власному будинку

Олег Царьов. Фото: ukranews.com

Російські ЗМІ та деякі Telegram-канали повідомили про інцидент біля будинку зрадника Олега Царьова в Ялті. Протягом ночі до будинку Царьова прибули автомобілі правоохоронних органів та медичні бригади. При цьому стверджується, що Царьова нібито знайшли в будинку з ножовими пораненнями.

Відео з каретами швидкої допомоги біля будинку Царьова поширюється у соцмережах.

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У повідомленні йдеться, що сам Царьов, за чутками, не доступний по телефону, і існує інформація про те, що його, ймовірно, знайшли з пораненням від ножа.

Співробітники поліції та медичні працівники, які прибули на місце, реагували на спроби зйомки неприязно. Поки що не надано офіційного підтвердження цієї інформації.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань постійно працює над виявленням зрадників та колаборантів. Цього тижня ще 5 таких справ направлено до суду, також повідомлено про підозру п'ятьом особам.