Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Зрадника Царьова нібито знайшли з ножовими пораненнями у власному будинку arrow

Зрадника Царьова нібито знайшли з ножовими пораненнями у власному будинку

27 жовтня 2023 11:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зрадника Царьова нібито знайшли з ножовими пораненнями у власному будинку
Олег Царьов. Фото: ukranews.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські ЗМІ та деякі Telegram-канали повідомили про інцидент біля будинку зрадника Олега Царьова в Ялті. Протягом ночі до будинку Царьова прибули автомобілі правоохоронних органів та медичні бригади. При цьому стверджується, що Царьова нібито знайшли в будинку з ножовими пораненнями.

Відео з каретами швидкої допомоги біля будинку Царьова поширюється у соцмережах.

Читайте також:

Що відомо про ситуацію з Олегом Царьовим

У повідомленні йдеться, що сам Царьов, за чутками, не доступний по телефону, і існує інформація про те, що його, ймовірно, знайшли з пораненням від ножа.

Співробітники поліції та медичні працівники, які прибули на місце, реагували на спроби зйомки неприязно. Поки що не надано офіційного підтвердження цієї інформації.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань постійно працює над виявленням зрадників та колаборантів. Цього тижня ще 5 таких справ направлено до суду, також повідомлено про підозру п'ятьом особам.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі