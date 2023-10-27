Родственники предателя Царева подтвердили информацию о покушении на него
Утром 27 октября в сети распространялась информация, якобы предателя Олега Царева нашли с ножевыми ранениями в собственном доме в Крыму. Вскоре родственники Царева подтвердили эту информацию.
Об этом говорится на официальной странице Царева.
Что известно о состоянии Олега Царева
В сообщении говорится, что около полуночи на территории санатория, где Царев живет, в него несколько раз стреляли. Впрочем, информации о преступнике пока нет, но правоохранители работают над этим.
Также сообщается, что на момент прибытия медиков, предатель Царев был без сознания с большой кровопотерей. В каком он состоянии сейчас, информации нет.
Напомним, что российские СМИ и некоторые Telegram-каналы сообщили об инциденте возле дома предателя Олега Царева в Ялте. В течение ночи к дому Царева прибыли автомобили правоохранительных органов и медицинские бригады. При этом утверждается, что Царев якобы был найден в доме якобы с ножевыми ранениями.
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