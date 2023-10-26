СБУ викрила російських агентів, які шпигували для РФ на Сумщині

Затримання російського шпигуна. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрили трьох російських агентів, які шпигували для ворога у прикордонних районах Сумської області. Наразі всі зрадники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили в СБУ.

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Що відомо про діяльність колаборантів

Правоохоронці з'ясували, що керівницею групи була місцева жителька, яка негласно почала співпрацювати з російськими спецслужбами після 24 лютого 2022 року. Вона пройшла інструктаж та отримала завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони на північно-східному рубежі.

Згодом, для того, щоб збільшити свою "банду" жінка залучила ще двох спільники. Це були її матір та знайомий мешканець з прикордоння області. Для збору розвідданих вони поодинці їздили по території регіону та приховано фіксували локації українських захисників. А всю отриману розвідувальну інформацію поплічники окупантів передавали керівниці агентурної групи, яка надалі дистанційно "звітувала" своєму "куратору" з ворожої спецслужби. Для комунікації зловмисники використовували анонімні чати у месенджерах.

"Серед основних "цілей" ворога були місця базування підрозділів ЗСУ, які оснащені радіолокаційними комплексами. За даними координатами, які передавали їм колаборанти, окупанти планували здійснити вогневе ураження із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град" та дронів-камікадзе", — розповіли у відомстві.

Затримання зрадників

Співробітникам СБУ вдалося викрити всіх трьох учасників ворожої групи і затримати їх у власних домівках. Під час обшуків у них знайшли мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності на користь країни-агресора.

Затримання російського шпигуна. Фото: СБУ

Затримання російського шпигуна. Фото: СБУ

Затримання російського шпигуна. Фото: СБУ

Затримання російського шпигуна. Фото: СБУ 1 / 4

Яке покарання чекає на ворожий агентів

Наразі затриманим повідомлено про підозру за 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Києві контррозвідка СБУ успішно ліквідувала групу агентів ФСБ Росії. Троє членів цієї групи розробляли плани щодо проведення низки вибухів на ключових військових об'єктах України.