Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Наводили вогонь на житлові будинки Херсона — СБУ знешкодила групу зрадників arrow

Наводили вогонь на житлові будинки Херсона — СБУ знешкодила групу зрадників

23 жовтня 2023 12:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Наводили вогонь на житлові будинки Херсона — СБУ знешкодила групу зрадників
Один із затриманих зловмисників. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Служба безпеки викрила та знешкодила групу з трьох зрадників України. Вони, як відомо, добровільно перейшли на бік ворога та допомагали наводити вогонь на житлові будинки Херсона. 

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Що відомо про ворожу групу

Повідомляється, що СБУ затримала усіх трьох учасників ворожої групи, які коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту. 

Як стверджують правоохоронці, у вересні цього року за "допомогою" фігурантів російські окупанти повністю зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили. Тоді внаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Ким виявились зрадники та чим займались

Як відомо, організатором та керівником ворожої групи виявився  колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога.

"Тоді він влаштувався "майстром" до окупаційної "Херсонської залізниці рф", де проводив технологічні роботи для руху ешелонів з військовою технікою країни-агресора. Працюючи на загарбників, їхній поплічник потрапив у поле зору російської фсб, яка невдовзі завербувала його", — йдеться у повідомленні. 

Після того, як Херсон звільнили, зрадник через деякий час вийшов на дистанційний зв’язок зі своїм "куратором", який перебував на Лівобережжі Херсонщини. За вказівкою агресора фігурант створив власну групу, до якої залучив ще двох проросійських мешканців обласного центру. 

Будучи учасниками групи, зловмисники передавали координати про житлові будинки Херсона, а також основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях. Отриману інформацію передавали агресору через анонімні месенджери.

СБУ ліквідувала ворожу групу

Відомо, що СБУ затримала усіх злочинців. Наразі керівнику групи повідомили про підозру. Два його спільники також перебувають під слідством. 

СБУ затримала колаборантів у Херсоні
Знайдені речі під час обшуків. Фото: СБУ
СБУ затримала колаборантів у Херсоні
Знайдені речі під час обшуків. Фото: СБУ
СБУ затримала колаборантів у Херсоні
Документи зрадників. Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України звинуватила в державній зраді суддю Верховного суду Криму Юлію Цораєву. Вона фабрикувала кримінальні справи проти голови Меджлісу Рефата Чубарова та активіста Едема Бекірова. 

Додамо, СБУ оголосила про підозру поплічнику Віктора Медведчука.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

Актуальне по темі