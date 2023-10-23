Наводили вогонь на житлові будинки Херсона — СБУ знешкодила групу зрадників

Один із затриманих зловмисників. Фото: СБУ

Служба безпеки викрила та знешкодила групу з трьох зрадників України. Вони, як відомо, добровільно перейшли на бік ворога та допомагали наводити вогонь на житлові будинки Херсона.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про ворожу групу

Повідомляється, що СБУ затримала усіх трьох учасників ворожої групи, які коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту.

Як стверджують правоохоронці, у вересні цього року за "допомогою" фігурантів російські окупанти повністю зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили. Тоді внаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Ким виявились зрадники та чим займались

Як відомо, організатором та керівником ворожої групи виявився колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога.

"Тоді він влаштувався "майстром" до окупаційної "Херсонської залізниці рф", де проводив технологічні роботи для руху ешелонів з військовою технікою країни-агресора. Працюючи на загарбників, їхній поплічник потрапив у поле зору російської фсб, яка невдовзі завербувала його", — йдеться у повідомленні.

Після того, як Херсон звільнили, зрадник через деякий час вийшов на дистанційний зв’язок зі своїм "куратором", який перебував на Лівобережжі Херсонщини. За вказівкою агресора фігурант створив власну групу, до якої залучив ще двох проросійських мешканців обласного центру.

Будучи учасниками групи, зловмисники передавали координати про житлові будинки Херсона, а також основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях. Отриману інформацію передавали агресору через анонімні месенджери.

СБУ ліквідувала ворожу групу

Відомо, що СБУ затримала усіх злочинців. Наразі керівнику групи повідомили про підозру. Два його спільники також перебувають під слідством.

Знайдені речі під час обшуків. Фото: СБУ

Знайдені речі під час обшуків. Фото: СБУ

Документи зрадників. Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України звинуватила в державній зраді суддю Верховного суду Криму Юлію Цораєву. Вона фабрикувала кримінальні справи проти голови Меджлісу Рефата Чубарова та активіста Едема Бекірова.

Додамо, СБУ оголосила про підозру поплічнику Віктора Медведчука.