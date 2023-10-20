Закликав перетворити Суми на "мертву зону" — СБУ повідомила про підозру пропагандисту Міхєєву

Боєць СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру російському пропагандисту Сергію Міхєєву. Фігурант, який позиціонує себе як політолог, в одному з ефірів пропагандитських каналів РФ закликав здійснити серію масованих ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по Сумах.

Про це повідомляє СБУ.

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Зазначається, що "політолог" є частим гостем основних російських пропагандитських телеканалів. Він публічно підтримав збройну агресію РФ і закликав до повного знищення прикордонних міст в Україні.

Відомо, що у червні цього року під час одного зі своїх виступів Міхєєв закликав російську армію здійснити серію масованих ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по Сумах. За його словами, місто мало перетворитися на так звану "мертву зону", в якій взагалі "не повинно залишитися живих людей".

Окрім цього, пропагандист пропонував продовжувати регулярні повітряні удари по прифронтових населених пунктах для того, щоб повністю їх знищити. А також виправдовував та підтримував захоплення українських територій.

СБУ повідомила про підозру фігуранту

Відтак, СБУ повідомила про підозру пропагандисту.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранта у міжнародний розшук. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Колаж СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України звинуватила в державній зраді суддю Верховного суду Криму Юлію Цораєву. Вона фабрикувала кримінальні справи проти голови Меджлісу Рефата Чубарова та активіста Едема Бекірова.

Додамо, СБУ оголосила про підозру поплічнику Віктора Медведчука.