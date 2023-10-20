Призвал превратить Сумы в "мертвую зону" — СБУ сообщила о подозрении пропагандисту Михееву

Боец СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому пропагандисту Сергею Михееву. Фигурант, позиционирующий себя как политолог, в одном из эфиров пропагандитских каналов РФ призвал осуществить серию массированных ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по Сумам.

Об этом сообщает СБУ.

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В чем обвиняют Михеева

Отмечается, что политолог является частым гостем основных российских пропагандистских телеканалов. Он публично поддержал вооруженную агрессию РФ и призвал к полному уничтожению пограничных городов Украины.

Известно, что в июне этого года во время одного из своих выступлений Михеев призвал российскую армию осуществить серию массированных ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по Сумам. По его словам, город должен был превратиться в так называемую "мертвую зону", в которой вообще "не должно остаться живых людей".

Кроме того, пропагандист предлагал продолжать регулярные воздушные удары по прифронтовым населенным пунктам для того, чтобы полностью их уничтожить. А также оправдывал и поддерживал захват украинских территорий.

СБУ сообщила о подозрении фигуранту

Так, СБУ сообщила о подозрении пропагандисту.

Решается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Коллаж СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины обвинила в государственной измене судью Верховного суда Крыма Юлию Цораеву. Она фабриковала уголовные дела против главы Меджлиса Рефата Чубарова и активиста Эдема Бекирова.

Добавим, СБУ объявила о подозрении приспешнику Виктора Медведчука.