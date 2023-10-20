СБУ оголосила підозру судді-зрадниці з Криму, яка репресувала кримських татар

Боєць СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України звинуватила в державній зраді суддю Верховного суду Криму Юлію Цораєву. Вона фабрикувала кримінальні справи проти голови Меджлісу Рефата Чубарова та активіста Едема Бекірова.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Вирок силовиків

За інформацією силовиків, суддя, перебуваючи у складі окупаційного "верховного суду" на півострові, брала участь у винесенні тюремного "вироку" за сфабрикованою справою проти голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова. Також Цораєва причетна до ув’язнення активіста національного руху кримських татар Едема Бекірова.

"За даними слідства, до захоплення українського півострова вона була суддею Керченського міського суду. Втім, після захоплення Криму вона перейшла на бік ворога і погодилась "залишитись на посаді" вже окупованого на той час суду. У 2020 році наказом Путіна її призначили "суддею верховного суду РФ" на окупованому півострові", — повідомляють силовики

Цораєвій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада).

Наразі обвинувальний акт щодо фігурантки спрямовано до суду. Оскільки зрадниця переховується на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи щодо її затримання та притягнення до відповідальності.

Їй загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше силове відомство повідомило про суд над митрополитом УПЦ МП Павлом.

Ще раніше СБУ оголосила про підозру поплічнику Віктора Медведчука.

Також силовики СБУ не так давно заарештували зрадника, який зв'язувався із загиблим російським пропагандистом Владленом Татарським.