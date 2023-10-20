СБУ объявила подозрение судье-предательнице из Крыма, репрессировавшей крымских татар

Боец СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обвинила в государственной измене судью Верховного суда Крыма Юлию Цораеву. Она фабриковала уголовные дела против главы Меджлиса Рефата Чубарова и активиста Эдема Бекирова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Приговор силовиков

По информации силовиков, судья, находясь в составе оккупационного верховного суда на полуострове, принимала участие в вынесении тюремного приговора по сфабрикованному делу против председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова. Также Цораева причастна к заключению активиста национального движения крымских татар Эдема Бекирова.

"По данным следствия, до захвата украинского полуострова она была судьей Керченского городского суда. Впрочем, после захвата Крыма она перешла на сторону врага и согласилась "остаться в должности" уже оккупированного к тому времени суда. В 2020 году приказом Путина ее назначили "судьей верховного" суда РФ "на оккупированном полуострове", — сообщают силовики

Цораевой сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена).

В настоящее время обвинительный акт относительно фигурантки направлен в суд. Поскольку изменница скрывается на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по ее задержанию и привлечению к ответственности.

Ей грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее силовое ведомство сообщило о суде над митрополитом УПЦ МП Павлом.

Еще раньше СБУ объявила о подозрении приспешнику Виктора Медведчука.

Также силовики СБУ недавно арестовали предателя, который связывался с погибшим российским пропагандистом Владленом Татарским.