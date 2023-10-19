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СБУ оголосила підозру поплічнику Медведчука, який очолював "Союз лівих сил"

19 жовтня 2023 14:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ оголосила підозру поплічнику Медведчука, який очолював "Союз лівих сил"
Колаборант Максим Гольдарб. Фото: sls.org.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України оголосила підозру поплічнику Віктора Медведчука, який працював на його телеканалах та був лідером забороненої проросійської партії "Союз лівих сил". Йдеться про колаборанта Максима Гольдарба.

Про це повідомляє СБУ.

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Підозра Гольдарбу

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну колаборант втік з Києва та публічно підтримав збройну агресію окупантів.

Фігурант публікував прокремлівські дописи на власних Telegram- та YouTube-каналах із загальною аудиторією понад 140 тис. користувачів.

"У цих матеріалах Гольдарб поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та дезінформував щодо внутрішньої обстановки в нашій державі", — йдеться у повідомленні.

Він також розповсюджував вигадані ним "інсайди" про нібито "плани" декількох європейських країн "анексувати" територію на заході України.

Колаборант неодноразово брав участь у "телемостах" з російськими пропагандистами, які готували фейкові сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму та ток-шоу РФ.

Експертиза СБУ підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

Колаборанту оголосили підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: 

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"Оскільки фігурант переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", — йдеться у повідомленні.

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Підозра Максиму Гольдарбу. Фото: СБУ
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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у червні Державне бюро розслідувань передало на потреби української армії арештовані автомобілі родичів Медведчука та Козака. Зазначається, що їхня вартість становить понад один мільйон доларів США.

Також ми писали, що колишній народний депутат України Віктор Медведчук подав позов до заборони його адвокатської діяльності. Рішення було ухвалено Дисциплінарною палатою адвокатської комісії Київської області.

Додамо, Служба безпеки України затримала депутата, який виявився кумом Медведчука. Разом зі своїми спільниками він займався рекетом на Закарпатті.

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