СБУ объявила подозрение соратнику Медведчука, который возглавлял "Союз левых сил"

Коллаборант Максим Гольдарб. Фото: sls.org.ua

Служба безопасности Украины объявила подозрение соратнику Виктора Медведчука, который работал на его телеканалах и был лидером запрещенной пророссийской партии "Союз левых сил". Речь идет о коллаборанте Максиме Гольдарбе.

Об этом сообщает СБУ.

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Подозрение Гольдарбу

В начале полномасштабного вторжения России в Украину коллаборант сбежал из Киева и публично поддержал вооруженную агрессию оккупантов.

Фигурант публиковал прокремлевские сообщения на собственных Telegram- и YouTube-каналах с общей аудиторией более 140 тыс. пользователей.

"В этих материалах Гольдарб распространял фейковую информацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины и дезинформировал о внутренней обстановке в нашем государстве", — говорится в сообщении.

Он также распространял вымышленные им "инсайды" о якобы "планах" нескольких европейских стран "аннексировать" территорию на западе Украины.

Коллаборант неоднократно участвовал в телемостах с российскими пропагандистами, которые готовили фейковые сюжеты для телеканалов временно оккупированного Крыма и ток-шоу РФ.

Экспертиза СБУ подтвердила факты преступных действий фигуранта.

Колаборанту объявили подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения и привлечения к ответственности за преступления против нашего государства", — говорится в сообщении.

Подозрение Максиму Гольдарбу. Фото: СБУ

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в июне Государственное бюро расследований передало на нужды украинской армии арестованные автомобили родственников Медведчука и Козака. Отмечается, что их стоимость составляет более одного миллиона долларов США.

Также мы писали, что бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук подал иск против запрета его адвокатской деятельности. Решение было принято Дисциплинарной палатой адвокатской комиссии в Киевской области.

Добавим, Служба безопасности Украины задержала депутата, оказавшегося кумом Медведчука. Вместе со своими сообщниками он занимался рэкетом на Закарпатье.