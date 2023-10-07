СБУ затримала рекетира на Закарпатті: ним виявився кум Медведчука

Затримані поплічники Медведчука. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала депутата, який виявився кумом Медведчука. Разом зі своїми спільниками він займався рекетом на Закарпатті.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Кум Медведчука очолював злочинне угруповання

Служба безпеки знешкодила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців західного прикордоння України. У результаті спецоперації на Закарпатті затримано лідера банди — діючого депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

Зловмисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.

Що відомо про злочинця

У березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.

За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і "вибивала" з них гроші.

Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані "комерційні" спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення.

У разі відмови платити "данину" — бандити погрожували потерпілим насильством та "конфіскацією" приватного майна.

Задокументовано, що депутат разом зі своєю "правою рукою" — ще одним кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця 135 тис. доларів США.

Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого "боргу".

Оперативні дії СБУ

Затримані СБУ зловмисники. Фото: СБУ

Затримані СБУ зловмисники. Фото: СБУ

Гроші, вилучені у злочинців. Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника "на гарячому" під час передачі їм першої частини грошей у розмірі 20 тисяч доларів від постраждалого підприємця.

При обшуках за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди виявлено речові докази злочинної діяльності.

Наразі зловмисники затримані, їм готується повідомлення про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даний момент триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України заарештувала всі українські корпоративні права, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення президента Росії Володимира Путіна та фінансують російську агресію.