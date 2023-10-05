На Вінничні СБУ ліквідувала потужну злочинну групу, яка роками тримала в страху людей

Затриманий правоохоронцями злочинець. Фото: СБУ

На Вінничині Служба безпеки України затримала кримінального авторитета, який разом зі своєю бандою понад 10 років тероризував мешканців регіону. Бандити вибивали з людей гроші за неіснуючі борги.

Про це повідомили в СБУ.

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Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Вінницької області. У результаті спецоперації було затримано лідера банди — так званого "смотрящого" за областю. Ним був відомий кримінальний авторитет на прізвисько "Комар".

Крім нього співробітники СБУ затримали ще двох учасників угруповання. Серед них — підсанкційний "кримінальний авторитет", який має вплив у кримінальному середовищі.

Правоохоронці дізналися, що зловмисники більше ніж 10 років тероризували місцевих мешканців та "вибивали" з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли вкрай жорстоко і постійно розширювали територію своєї діяльності.

Встановлено, що фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за "мирне" вирішення спорів. У разі відмови платити учасники групи погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою. Також вони заявляли, що знищать майно потерпілих.

Наприклад, задокументовано, що "Комар" та його поплічники вимагали з місцевого підприємця 20 тисяч доларів США і погрожували вбивством, якщо він не сплатить "борг".

СБУ затримала злочинців

Співробітники СБУ затримали зловмисників "на гарячому" під час передачі першої частини "данини" у розмірі 10 тиссяч американських доларів.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено:

вогнепальну, травматичну та холодну зброю;

"боргові" розписки від потерпілих та чорнові записи з "обліком" сплачених грошей;

великі суми готівки, одержані злочинним шляхом;

мобільні телефони із доказами незаконних дій.

Наразі лідеру банди та її активним учасникам повідомлено про підозру в організованому вимаганні грошей. Зловмисникам обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Затриманий злочинець. Фото: СБУ

Затриманий злочинець. Фото: СБУ

Затриманий злочинець. Фото: СБУ

Вилучена у зловмисників зброя. Фото: СБУ

Вилучені у зловмисників гроші. Фото: СБУ

Раніше ми розповідали, що Служба безпеки України знешкодила злочинне угрупування, яке тероризувало мешканців Одеської та Кіровоградської областей. Група осіб здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно.