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В Винницкой области СБУ ликвидировала мощную преступную группу, годами державшую в страхе людей

5 октября 2023 14:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Винницкой области СБУ ликвидировала мощную преступную группу, годами державшую в страхе людей
Задержанный правоохранителями преступник. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Винницкой области Служба безопасности Украины задержала криминального авторитета, который вместе со своей бандой более 10 лет терроризировал жителей региона. Бандиты выбивали из людей деньги за несуществующие долги.

Об этом сообщили в СБУ.

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Преступники терроризировали местное население

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала мощную преступную группировку, терроризировавшую жителей Винницкой области. В результате спецоперации был задержан лидер банды — так называемый "смотрящий" по области. Им был известен криминальный авторитет по прозвищу "Комар".

Кроме него, сотрудники СБУ задержали еще двух участников группировки. Среди них — подсанкционный "уголовный авторитет", оказывающий влияние в криминальной среде.

Правоохранители узнали, что злоумышленники более 10 лет терроризировали местных жителей и "выбивали" из них деньги за несуществующие долги. Бандиты действовали крайне жестоко и постоянно расширяли территорию своей деятельности.

Установлено, что фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали больших сумм денег за "мирное" разрешение споров. В случае отказа платить участники группы угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой. Также они заявляли, что уничтожат имущество потерпевших.

К примеру, задокументировано, что "Комар" и его приспешники требовали с местного предпринимателя 20 тысяч долларов США и угрожали убийством, если он не оплатит "долг".

СБУ задержала преступников

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" во время передачи первой части "дани" в размере 10 тысяч американских долларов.

Во время обысков по местам жительства задержанных изъято:

  • огнестрельное, травматическое и холодное оружие;
  • "долговые" расписки от потерпевших и черновые записи с "учетом" уплаченных денег;
  • большие суммы наличных, полученные преступным путем;
  • мобильные телефоны с поличным.

В настоящее время лидер банды и ее активные участники сообщены о подозрении в организованном вымогательстве денег. Злоумышленникам избрана мера пресечения — содержание под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержанный преступник
Задержанный преступник. Фото: СБУ
Задержанный преступник
Задержанный преступник. Фото: СБУ
Оружие, изъятое у преступников
Задержанный преступник. Фото: СБУ
Изъятое у преступников оружие
Изъятое у злоумышленников оружие. Фото: СБУ
Деньги, изъятые у преступников
Изъятые у злоумышленников деньги. Фото: СБУ

Ранее мы рассказывали, что Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку, терроризировавшую жителей Одесской и Кировоградской областей. Группа лиц совершала разбойные нападения на местных жителей и требовали с них деньги, автомобили и недвижимое имущество.

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