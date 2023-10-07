СБУ задержала рэкетира в Закарпатье: им оказался кум Медведчука
Служба безопасности Украины задержала депутата, оказавшегося кумом Медведчука. Вместе со своими сообщниками он занимался рэкетом в Закарпатье.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Кум Медведчука возглавлял преступную группировку
Служба безопасности обезвредила преступную группировку, которая терроризировала жителей западной границы Украины. В результате спецоперации на Закарпатье задержан лидер банды — действующий депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.
Злоумышленник является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной организации запрещенной партии ОПЗЖ.
Что известно о преступнике
В марте 2022 года уголовник даже планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата.
По данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и "выбивала" из них деньги.
Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или вымышленные "коммерческие" споры, а затем потребовали деньги за их разрешение.
В случае отказа платить "дань" — бандиты угрожали потерпевшим насилием и "конфискацией" частного имущества.
Задокументировано, что депутат вместе со своей правой рукой — еще одним криминальным авторитетом, требовали с местного предпринимателя 135 тыс. долларов США.
Чтобы заставить мужчину отдать деньги, приспешник лидера банды угнал у потерпевшего автомобиль и обещал вернуть в случае выплаты всей суммы вымышленного "долга".
Оперативные действия СБУ
Сотрудники СБУ задержали депутата и его сообщника "на горячем" при передаче им первой части денег в размере 20 тысяч долларов от пострадавшего бизнесмена.
При обыске по местам работы и проживания депутата и других участников банды обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности.
В настоящее время злоумышленники задержаны, им готовится сообщение о подозрении по двум статьям УК:
- ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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