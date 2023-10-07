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СБУ задержала рэкетира в Закарпатье: им оказался кум Медведчука

7 октября 2023 14:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
СБУ задержала рэкетира в Закарпатье: им оказался кум Медведчука
Задержаны приспешники Медведчука. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Украины задержала депутата, оказавшегося кумом Медведчука. Вместе со своими сообщниками он занимался рэкетом в Закарпатье.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Кум Медведчука возглавлял преступную группировку

Служба безопасности обезвредила преступную группировку, которая терроризировала жителей западной границы Украины. В результате спецоперации на Закарпатье задержан лидер банды — действующий депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.

Злоумышленник является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной организации запрещенной партии ОПЗЖ.

Что известно о преступнике

В марте 2022 года уголовник даже планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата.

По данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и "выбивала" из них деньги.

Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или вымышленные "коммерческие" споры, а затем потребовали деньги за их разрешение.

В случае отказа платить "дань" — бандиты угрожали потерпевшим насилием и "конфискацией" частного имущества.

Задокументировано, что депутат вместе со своей правой рукой — еще одним криминальным авторитетом, требовали с местного предпринимателя 135 тыс. долларов США.

Чтобы заставить мужчину отдать деньги, приспешник лидера банды угнал у потерпевшего автомобиль и обещал вернуть в случае выплаты всей суммы вымышленного "долга".

Оперативные действия СБУ

Задержанные
Задержанные СБУ злоумышленники. Фото: СБУ
Задержанные
Задержанные СБУ злоумышленники. Фото: СБУ
Задержанные
Деньги, изъятые у преступников. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали депутата и его сообщника "на горячем" при передаче им первой части денег в размере 20 тысяч долларов от пострадавшего бизнесмена.

При обыске по местам работы и проживания депутата и других участников банды обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности.

В настоящее время злоумышленники задержаны, им готовится сообщение о подозрении по двум статьям УК:

  • ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины арестовала все украинские корпоративные права, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение президента России Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.

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