В Україні судитимуть митрополита УПЦ МП Павла — у чому звинувачують
В Україні судитимуть митрополита УПЦ (МП) Павла. Його звинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ та підривній діяльності проти України.
Про це повідомляє СБУ та Київська обласна прокуратура.
У чому звинувачують митрополита
За інформацією прокуратури, будучи намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічого монастиря Української Православної Церкви, митрополит представляв агресію РФ як внутрішній громадянський конфлікт, який триває з 2014 року. У телефонних розмовах з вірянами своїми висловами він розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечі.
Зокрема, зазначається, що він неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави, а також робив заяви, які виправдовували дії держави-агресора.
Скільки загрожує митрополиту
Наразі слідчі завершили розслідування справи митрополита Павла та скерували обвинувальний акт до суду. Йому загрожує 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України прийняла законопроєкт про заборону УПЦ МП. "За" проголосувало 267 народних депутатів.
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