В Україні судитимуть митрополита УПЦ МП Павла — у чому звинувачують

Затримання митрополита Павла. Фото: Київська обласна прокуратура/Telegram

В Україні судитимуть митрополита УПЦ (МП) Павла. Його звинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ та підривній діяльності проти України.

Про це повідомляє СБУ та Київська обласна прокуратура.

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У чому звинувачують митрополита

За інформацією прокуратури, будучи намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічого монастиря Української Православної Церкви, митрополит представляв агресію РФ як внутрішній громадянський конфлікт, який триває з 2014 року. У телефонних розмовах з вірянами своїми висловами він розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечі.

Зокрема, зазначається, що він неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави, а також робив заяви, які виправдовували дії держави-агресора.

Скільки загрожує митрополиту

Наразі слідчі завершили розслідування справи митрополита Павла та скерували обвинувальний акт до суду. Йому загрожує 8 років позбавлення волі.

Інформація щодо справи митрополита Павла. Фото: скриншот

Колаж СБУ

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України прийняла законопроєкт про заборону УПЦ МП. "За" проголосувало 267 народних депутатів.