Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Украине будут судить митрополита УПЦ МП Павла — в чем обвиняют arrow

В Украине будут судить митрополита УПЦ МП Павла — в чем обвиняют

20 октября 2023 15:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украине будут судить митрополита УПЦ МП Павла — в чем обвиняют
Задержание митрополита Павла. Фото: Киевская областная прокуратура/Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине будут судить митрополита УПЦ (МП) Павла. Он обвиняется в оправдывании вооруженной агрессии РФ и подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает СБУ и Киевская областная прокуратура.

Читайте также:

В чем обвиняют митрополита

По информации прокуратуры, являясь наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры\Мужской монастырь Украинской Православной Церкви, митрополит представлял агрессию РФ как внутренний гражданский конфликт, продолжающийся с 2014 года. В телефонных разговорах с верующими своими заявлениями он разжигал национальную, региональную и религиозную вражду.

В частности, отмечается, что он неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства, а также делал заявления, оправдывающие действия государства-агрессора.

Сколько грозит митрополиту

Следователи завершили расследование дела митрополита Павла и направили обвинительный акт в суд. Ему грозит 8 лет лишения свободы.

Дело митрополита Павела
Информация по делу митрополита Павла. Фото: скриншот
Дело митрополита УПЦ МП Павла
Коллаж СБУ

Напомним, 19 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ МП . "За" проголосовало 267 народных депутатов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме