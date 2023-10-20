В Украине будут судить митрополита УПЦ МП Павла — в чем обвиняют

Задержание митрополита Павла. Фото: Киевская областная прокуратура/Telegram

В Украине будут судить митрополита УПЦ (МП) Павла. Он обвиняется в оправдывании вооруженной агрессии РФ и подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает СБУ и Киевская областная прокуратура.

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По информации прокуратуры, являясь наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры\Мужской монастырь Украинской Православной Церкви, митрополит представлял агрессию РФ как внутренний гражданский конфликт, продолжающийся с 2014 года. В телефонных разговорах с верующими своими заявлениями он разжигал национальную, региональную и религиозную вражду.

В частности, отмечается, что он неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства, а также делал заявления, оправдывающие действия государства-агрессора.

Сколько грозит митрополиту

Следователи завершили расследование дела митрополита Павла и направили обвинительный акт в суд. Ему грозит 8 лет лишения свободы.

Информация по делу митрополита Павла. Фото: скриншот

Коллаж СБУ

Напомним, 19 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ МП . "За" проголосовало 267 народных депутатов.