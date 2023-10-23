Наводили огонь на жилые дома Херсона — СБУ обезвредила группу предателей

Один из задержанных злоумышленников. Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила и обезвредила группу из трех предателей Украины. Они добровольно перешли на сторону врага и помогали наводить огонь на жилые дома Херсона.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о вражеской группе

Сообщается, что СБУ задержала всех трех участников вражеской группы, корректировавших артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу.

Как утверждают правоохранители, в сентябре этого года с "помощью" фигурантов российские оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять повредили. Тогда в результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.

Кем оказались предатели и чем занимались

Как известно, организатором и руководителем вражеской группы оказался бывший предприниматель, после захвата города перешедший на сторону врага.

"Тогда он устроился "мастером" в оккупационную "Херсонскую железную дорогу РФ", где проводил технологические работы для движения эшелонов с военной техникой страны-агрессора. Работая на захватчиков, их приспешник попал в поле зрения российской фсб, которая вскоре завербовала его", — идется в сообщении.

После того, как Херсон был освобожден, предатель через некоторое время вышел на дистанционную связь со своим "куратором", который находился на Левобережье Херсонщины. По указанию агрессора фигурант создал собственную группу, к которой привлек еще двух пророссийских жителей областного центра.

Будучи участниками группы, злоумышленники передавали координаты жилых домов Херсона, а также основные пункты базирования и маршруты перемещения Сил обороны в городе и его окрестностях. Полученную информацию передавали агрессору через анонимные мессенджеры.

СБУ ликвидировала вражескую группу

Известно, что СБУ задержала всех преступников. В настоящее время руководителю группы сообщили о подозрении. Два его сообщника также находятся под следствием.

Найдены вещи во время обысков. Фото: СБУ

Найдены вещи во время обысков. Фото: СБУ

Документы предателей. Фото: СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины обвинила в государственной измене судью Верховного суда Крыма Юлию Цораеву. Она фабриковала уголовные дела против главы Меджлиса Рефата Чубарова и активиста Эдема Бекирова.

Добавим, СБУ объявила о подозрении приспешнику Виктора Медведчука.