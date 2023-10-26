СБУ разоблачила российских агентов, которые шпионили для РФ в Сумской области

Задержание российского шпиона. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачили трех российских агентов, которые шпионили для врага в приграничных районах Сумской области. Все предатели находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о деятельности коллаборантов

Правоохранители выяснили, что руководительницей группы была местная жительница, негласно начавшая сотрудничать с российскими спецслужбами после 24 февраля 2022 года. Она прошла инструктаж и получила задачи на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны на северо-восточном рубеже.

Впоследствии, для того чтобы увеличить свою "банду" женщина привлекла еще двух сообщников. Это были ее мать и знакомый житель из приграничной области. Для сбора разведданных они по одному ездили по территории региона и скрыто фиксировали локации украинских защитников. А всю полученную разведывательную информацию приспешники окупантов передавали руководительнице агентурной группы, которая в дальнейшем дистанционно "отчитывалась" своему "куратору" из вражеской спецслужбы. Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные чаты в мессенджерах.

"Среди основных "целей" врага были места базирования подразделений ВСУ, которые оснащены радиолокационными комплексами. По данным координатами, которые передавали им коллаборанты, оккупанты планировали осуществить огневое поражение с применением реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе", — рассказали в ведомстве.

Задержание предателей

Сотрудникам СБУ удалось разоблачить всех трех участников вражеской группы и задержать их в собственных домах. Во время обысков у них нашли мобильные телефоны и сим-карты с поличным в пользу страны-агрессора.

Задержание российского шпиона. Фото: СБУ

Задержание российского шпиона. Фото: СБУ

Задержание российского шпиона. Фото: СБУ

Задержание российского шпиона. Фото: СБУ 1/4 _ 4

Какое наказание ждет вражеских агентов

Задержанным сообщено о подозрении по 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно в Киеве контрразведка СБУ успешно ликвидировала группу агентов ФСБ России. Трое членов этой группы разрабатывали планы проведения ряда взрывов на ключевых военных объектах Украины.