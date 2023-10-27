Пропагандисти РФ перед замахом відкрито погрожували Царьову

Екснардеп України Олег Царьов. Фото: росЗМІ

Зрадника Олега Царьова, ймовірно, могли атакувати саме російські спецслужби. Таке припущення зробили ЗМІ, адже він отримував погрози від російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Після того, як Царьов розкритикував владу РФ, російський пропагандист Володимир Соловйов пригрозив йому можливою розправою за такі висловлювання.

Що сказав Царьов

"Росія взяла Крим і втратила всю Україну. Попереду дуже важкі часи. І ми вступили у війну. І всі думали, що Росія — друга армія світу, а як виявилось, не друга армія світу, в нас дійсно багато чого немає", — заявив він.

Погрози від Соловйова

Він закликав Царьова заспокоїтися, адже такі слова можуть загрожувати для його життя.

"Так що, Олеже, я до тебе гарно ставлюсь. Заспокойся трошки, а головне — не грай в ігри між Росією та російськими силовими структурами, тому що вони між собою домовляться. А ті, хто виявиться між ними, можуть перетворитися на труху. В прах", — пригрозив пропагандист.

Думка українського журналіста

Журналіст Денис Казанський також вважає, що Кремлю наразі вигідно "прибрати" Царьова.

"Російські ЗМІ звичайно відразу ж звинуватили в замаху на Царьова Україну. Але насправді все не так однозначно. Царьов симпатизував Пригожину і неодноразово допускав жорстку критику Кремля. Він критикував Путіна за провал роботи по Україні, писав про те, що "кадировці" пиляють на метал завод Ілліча у Маріуполі. За це Соловйов та інші співробітники держпропаганди РФ відкрито погрожували Царьову прямо в ефірах", — зауважив Казанський.

За його словами, російській владі така критика не подобалася.

"Саме Кремлю зараз дуже зручно прибрати Царьова. Навіть розслідувати нічого не треба. Всю провину звалять як зазвичай на українську ДРГ, і кінці у воду", — висловив своє бачення журналіст.

Що відомо про замах на Царьова

Вранці 27 жовтня у мережі поширювалася інформація, нібито зрадника Олега Царьова знайшли з ножовими пораненнями у власному будинку в Криму. Невдовзі родичі Царьова підтвердили цю інформацію.

Також ми писали, що протягом ночі до будинку Царьова прибули автомобілі правоохоронних органів та медичні бригади.

Нагадаємо, раніше російський пропагандист Соловйов звільнив з каналу свого колегу, який публічно принизив Захарову.