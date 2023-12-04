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Польша хочет, чтобы ЕС прекратил транспортный безвиз из Украины

4 декабря 2023 17:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Польша хочет, чтобы ЕС прекратил транспортный безвиз из Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Иллюстративное фото: Reuters/Carlos Osorio
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны снова потребует разрешения об ограничении транзита украинских перевозчиков через границу. Оно было упразднено после начала прошлогоднего вторжения армии России в Украину.

Об этом сообщает телеканал SkyNews.

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Польша хочет прекратить транспортный безвиз

"Мы будем очень решительно и недвусмысленно требовать возобновления разрешений на транспорт для украинских водителей", — говорит глава польского правительства.

Блокада польской границы - последние новости

Напомним, что 6 ноября в пунктах пропуска "Краковец-Корчова", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Хребене" на границе с Польшей началась забастовка польских перевозчиков.

16 ноября в знак солидарности с польскими забастовщиками границу с Украиной перекрыли словацкие перевозчики.

Впоследствии перевозчики из Польши заблокировали еще один пункт пропуска из Украины. Речь идет о КПП "Медика - Шегини".

В то же время в конце ноября украинские перевозчики в ответ на забастовку польских дальнобойщиков устроили забастовку в двух городах Польши, вызвав гигантские пробки. Забастовки проходили в Перемышле и приграничном поселке Медика.

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